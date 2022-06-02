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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köşk’te enerji yatırımı için çalışmalar başladı

İHA

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, geçtiğimiz günlerde 2. etap çalışması başlatılan 23 Milyon TL maliyetli Enerji Nakil Hatları'nın yeraltına alınması çalışmalarına ek olarak ilçe merkezi ve mahallelerindeki enerji nakil şebekesinin tamamen yenilenmesi için kolları sıvadı.

Köşk’te enerji yatırımı için çalışmalar başladı

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, geçtiğimiz günlerde 2. etap çalışması başlatılan 23 Milyon TL maliyetli Enerji Nakil Hatları’nın yeraltına alınması çalışmalarına ek olarak ilçe merkezi ve mahallelerindeki enerji nakil şebekesinin tamamen yenilenmesi için kolları sıvadı.

Çarşı ve Soğukkuyu Mahallelerinde devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla hayata geçirilmesi planlanan, bugüne kadar tamamlanan ve devam eden şebeke tesis çalışmalarıyla birlikte toplam maliyeti 60 Milyon TL’yi bulan büyük yatırım ile ilgili ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkilileriyle bir araya gelen Başkan Güler, proje konusunda bilgiler alarak değerlendirmelerde bulundu.

Bu proje ile enerji hatlarında meydana gelen sorunlardan kaynaklı vatandaş mağduriyetini tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediklerini ifade eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; “İlçemizde enerji ihtiyacı nüfusun da artmasıyla doğru orantılı şekilde çoğalıyor. Burada en önemli sorun elbette enerji nakil hatlarında, hava şartlarından ve zamandan kaynaklanan sorunlar. Bunun giderilmesi için girişimlerimiz sonucunda başlatılan nakil hatlarının yer altına alınması projesi çerçevesinde ilk etabı olan Serdaroğlu ve Altıeylül mahallelerimizde ki çalışmaların tamamlanmasıyla ikinci etap, Soğukkuyu ve Çarşı mahallelerimizde başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor. Buna ek olarak talebimiz doğrultusunda ADM Elektrik A.Ş. ile birlikte hatların uzun ömürlü olabilmesi için ortaklaşa ve uyum içerisinde bir çalışma için kolları sıvadık. Tesis çalışmalarının tamamlanmasıyla hayata geçirmeyi planladığımız ve toplam maliyeti 60 Milyon TL'yi bulan bu detaylı yatırım sayesinde, Köşk halkımızın enerji ihtiyacının güvenli bir şekilde karşılanmasını ve enerji hatlarında meydana gelen sorunlardan kaynaklı hemşehrilerimizin mağduriyetini tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyoruz” dedi.

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