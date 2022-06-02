Aydın'da 'Ailede Sorunlar ve Çözüm Önerileri' konferansı düzenlendi

Aydın İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından 'Ailede Sorunlar ve Çözüm Önerileri' konulu konferans düzenlendi.



Aydın İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılış konuşmasını İl Müftüsü Hasan Güneş yaptı. Güneş'in konuşmasının ardından Kur’an tilaveti ve sinevizyon gösterisi gerçekleştirildi. Konferansa konuşmacı olarak katılan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse 'Ailedeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri' konulu konuşmasında ailede sorun teşkil eden konular, sorunların ortaya çıkış sebepleri ve sorunlar karşısında neler yapılması gerektiği başlıklarına değindi.



Program sonunda İl Müftüsü Güneş, katılımları için Prof. Köse’ye teşekkür ederek hediye takdim etti. Konferansa müftülük personeli ve din görevlilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

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