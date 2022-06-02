Nazilli Devlet Hastanesi’nin altyapısı güçleniyor

Nazilli Devlet Hastanesi, hizmete giren Kardiyak Anjiyo BT cihazı ile kalp damarlarını ayrıntılı üst düzey görüntüleyerek kalp hastalıklarına tanı koymada daha güçlü hale geldi.



Her geçen gün sağlık imkanları artan Aydın’ın sevk alan değil sevk eden bir il olması için Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde çalışmalar aralıksız devam ederken, hastanelerin altyapısı da güçlendiriliyor. Bu çerçevede Aydın’ın Nazilli ilçesinde hizmet veren Devlet Hastanesi’nde, kalp damarlarını ayrıntılı üst düzey görüntüleyerek kalp hastalıkları teşhisinde önemli rol oynayacak Kardiyak Anjiyo BT cihazı hizmete girdi.



Yeni cihazın hizmete girmesinin ardından sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Engin Tetik; “Kardiyak Anjiyo BT cihazımız hizmete girdi. Kalp damarlarını ayrıntılı üst düzey görüntüleyen bu cihaz ile kalp hastalıklarına tanı koymada daha güçlüyüz. Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’ya desteklerinden ötürü şahsım ve ekibim adına çok teşekkür ederim. Kurulum ve hasta çekimlerinin başlamasına emeklerinden ötürü Dr. Gönül Kerman Öztürk ve tüm radyoloji hekimlerimize teşekkür ettik. Bu arada Anjiyo cihazımız ve anjiyo laboratuvarımız da kullanıma hazır. Çok yakında çok daha etkin bu sahada var olacağız” dedi.

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