Aydın'da ekmek 4 TL oldu

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Aydın'ın Efeler ilçesinde 3 liradan satılan 220 gramlık ekmek 200 grama düşürülerek 4 TL'ye çıkartıldı.



Artan maliyetler karşısında Aydın Fırıncılar Odası ekmeğe zam yapma kararı aldı. Alınan karar doğrultusunda Aydın'ın Efeler ilçesinde 220 gramı 3 liradan satılan ekmeğin satış fiyatı 4 liraya yükseltilirken gramı da 20 gram eksiltilerek 200 grama düşürüldü.

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