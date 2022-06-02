Bakan Karaismailoğlu; "Aydın-Denizli Otoyolu yılda 731 milyon lira tasarruf sağlayacak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu; "Aydın-Denizli Otoyolu yılda 731 milyon lira tasarruf sağlayacak"

İHA

Bakan Karaismailoğlu; "Aydın-Denizli Otoyolu yılda 731 milyon lira tasarruf sağlayacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “AydınDenizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla zamandan 560 milyon lira, akaryakıttan 168 milyon lira ve karbondioksit salınımının engellenmesiyle 3 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 731 milyon lira tasarruf edilecek” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaşım ve Lojistik Master Planı doğrultusunda 97 kilometresi Aydın'da ve 66 kilometresi Denizli'de olmak üzere toplam uzunluğu 163 kilometre olan AydınDenizli Otoyolu'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Ege Bölgesi’nin olduğu kadar Türkiye’nin de önemli merkezleri olan Aydın ve Denizli’yi birbirine bağlayan otoyolun Kapıkule’den başlayarak Marmara ve Ege’yi kat ederek Akdeniz’e ulaşacak kesintisiz otoyol ağını tesis edeceğine dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, “Cumhurbaşkanımızın ‘Yol medeniyettir’ diyerek bizlere gösterdiği hedef doğrultusunda tüm zorlukları göğüsleyerek vatanımıza ve milletimize hizmet vermeyi kendimize amaç edindik. 20 yıl içinde karayollarında 6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu tam 4,5 kat artırarak 28 bin 650 kilometrenin üzerine çıkardık. Milletimiz bizi çok iyi bilir; bizler sloganla değil, yaptıklarımızla konuşuruz. Ülkemizin yalçın kayalarını, dağlarını, derin vadilerini tünel ve viyadüklerle aştık. Bu süreçte dünyada yapişletdevret modeliyle yapılan en büyük projelerden biri olan İstanbulİzmir Otoyolu'nu hizmete açtık. MenemenAliağaÇandarlı Otoyolu ile ülkemizin en büyük petrokimya ve ağır sanayi tesislerinin içinde bulunduğu Aliağa Endüstri Bölgesi ile Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ni otoyol konforuyla tanıştırdık. AnkaraNiğde Otoyolu’nu açarak, Edirne’den Şanlıurfa’ya bin 230 kilometre uzunluğunda kesintisiz otoyol bağlantısı tesis ettik. AsyaAvrupa arasında ulaşım ve ticaretin ana koridoru olan İstanbul’un bu konumunu daha da güçlendiren Kuzey Marmara Otoyolu’nu hizmete aldık. 18 Mart Zaferi’nin yıl dönümünde milletimizin hizmetine sunduğumuz 1915 Çanakkale Köprüsü’nü de içeren MalkaraÇanakkale Otoyolu ile Avrupa ve Trakya’dan gelen trafiği, güvenli ve akıllı yollarla Çanakkale üzerinden Güney Marmara ve Ege’ye ulaşmasını sağladık. YİD yöntemi ile hayata geçirdiğimiz bu projelerdeki başarılarımızın, yatırımcılara güven verdiğini görüyoruz” diye konuştu.

AydınDenizli Otoyolu'nun da YİD modeli ile hayata geçirildiğine dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, “Tamamlandığında memleketimize kattığımız pek çok eser gibi bu projemiz de Türkiye’nin rekorlar kırdığı bu dönemdeki yerini alacaktır. Sanayi, ticaret, tarım ve ihracat merkezi olarak ürettiği katma değerle ülke ekonomisine önemli katkılar sunan Denizli ile Aydın illerimiz otoyol ile bağlanacak. Bildiğiniz gibi bu illerimiz tarım ve sınai üretimin yanı sıra ülkemizin önde gelen turizm merkezleridir. Turistik trafiğin geçiş noktası da olan bölgemizin ulaşım altyapısını İstanbulİzmir Otoyolu ve İzmirAydın Otoyolu ile ciddi biçimde güçlendirdik. AydınDenizli Otoyolu; İzmirAydın arasındaki kesimi işletmeye açılan İzmirAydınDenizliAntalya Otoyolu’nun bir bölümünü oluşturmakta. Kapıkule’den başlayıp İstanbul üzerinden Marmara ve Ege bölgelerini kat ederek Akdeniz’e ulaşacak kesintisiz otoyol ağını tesis ediyoruz. Tabii böylece Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında geçit konumundaki Denizli ve Aydın illerimizin önemi daha da artıyor. Bölgenin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı’na Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerinin daha kısa sürede nakledilmesi sağlanacak. Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerine ulaşım çok daha kolaylaşacak. Bölgemiz ve illerimiz için öne çıkan ekonomik değerler, otoyolumuzla gelişecek, bölgemizin tarım alanları genişleyecek, sanayi yatırımları artacak, istihdam artacak, turizm kapasitesi daha da güçlenecek” şeklinde konuştu.

"Yıllık 731 milyonlu tasarruf sağlanacak"
Bakan Karaismailoğlu, AydınDenizli Otoyolu projesinin detaylarıyla ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:
“AydınDenizli Otoyolu’muzun temelini Kasım 2020’de attık. 140 kilometresi ana yol, 23 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 kilometre uzunluğundaki güzergahta çalışmalar yapıyoruz. Aydın ve Denizli illeri arasında mevcut D320 Karayolu üzerinde 45 adet sinyalize kavşak bulunuyor. 126 km’lik bu güzergâhın ulaşım süresi yaklaşık 2,5 saatten otoyolumuz ile AydınDenizli ulaşımı 70 dakikaya düşecek. Zamandan 560 milyon lira, akaryakıttan 168 milyon lira ve karbondioksit salımının engellenmesiyle 3 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 731 milyon lira tasarruf edilecek. Gördüğünüz gibi yollarımız kısaldıkça, hız, konfor, güvenlik, tasarruf ve tabii ki kalkınma artıyor. Denizli’mizin öneminin farkındayız. Bunun için ulaşım ağını güçlendirecek her projeyi yakından takip ediyoruz. Denizli’de 2002 yılına kadar 67 km bölünmüş yol yapılmışken, 20032022 yılları arasında yüzde 551 artışla 369 km daha yaparak toplamda 436 km bölünmüş yol ağına ulaştık.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın'da ekmek 4 TL oldu
YEREL HABERLER Aydın'da ekmek 4 TL oldu
Aydın'da kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Aydın'da kuvvetli yağış uyarısı
Devlet korumasındaki Aydınlı çocuklar Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Devlet korumasındaki Aydınlı çocuklar Türkiye ...
Nazilli Devlet Hastanesi’nin altyapısı güçleniyor
YEREL HABERLER Nazilli Devlet Hastanesi’nin altyapısı güçleniyor
Türk süt sektöründe 2023 hedefi, 1 milyar dolar Başkan Ünal: “2023 hedefi, 1 milyar dolar ihracat”
YEREL HABERLER Türk süt sektöründe 2023 hedefi, 1 milyar ...
Aydın’da “Spor Aşkı Engel Tanımıyor” 11 özel eğitim okuluna spor malzemesi dağıtıldı
YEREL HABERLER Aydın’da “Spor Aşkı Engel Tanımıyor” 11 özel eğitim ...
Kuyucak’ta yeraltı barajı üreticilere umut oldu
YEREL HABERLER Kuyucak’ta yeraltı barajı üreticilere umut oldu
Aydın'da 'Ailede Sorunlar ve Çözüm Önerileri' konferansı düzenlendi
YEREL HABERLER Aydın'da 'Ailede Sorunlar ve Çözüm Önerileri' ...
Aydın Valisi Aksoy'un 'Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası' mesajı
YEREL HABERLER Aydın Valisi Aksoy'un 'Dünya Çevre Günü ve Türkiye ...
Köşk’te enerji yatırımı için çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Köşk’te enerji yatırımı için çalışmalar başladı
Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticileri 'zeytin güvesi'ne karşı uyardı
YEREL HABERLER Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticileri ...
Karacasu'da zeytin ağaçlarını çekirgeler istila etti
YEREL HABERLER Karacasu'da zeytin ağaçlarını çekirgeler istila etti
Belediye ekipleri anında müdahale etti, fırtına sonrası Efeler'de hayat normale döndü
YEREL HABERLER Belediye ekipleri anında müdahale etti, fırtına ...
Doğanın savunucuları, 3 bin 500 öğrenciye eğitim verdi
YEREL HABERLER Doğanın savunucuları, 3 bin 500 öğrenciye eğitim ...
Aydın’da öğrencilere süt dağıtıldı, sütün faydaları anlatıldı
YEREL HABERLER Aydın’da öğrencilere süt dağıtıldı, sütün faydaları ...
Germencik'in inciri ve zeytinyağı Trakya halkıyla buluşacak
YEREL HABERLER Germencik'in inciri ve zeytinyağı Trakya halkıyla ...
Hayatını kaybeden Prof. Dr. Sivrioğlu düzenlenen tören ile anıldı
YEREL HABERLER Hayatını kaybeden Prof. Dr. Sivrioğlu düzenlenen ...
ADÜ'de 'Türk İşçilerin Almanya'ya Göçünün 60.Yılı' etkinliği gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ'de 'Türk İşçilerin Almanya'ya Göçünün 60.Yılı' ...
Aydın Forum AVM'de çatıdan düşen işçi yaralandı Fırtına Aydın'daki alış-veriş merkezini de vurdu
YEREL HABERLER Aydın Forum AVM'de çatıdan düşen işçi ...
ADÜ'lü gençler ünlü sanatçı Ece Seçkin'in şarkıları ile doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER ADÜ'lü gençler ünlü sanatçı Ece Seçkin'in şarkıları ...
Başkan Atabay, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştü
YEREL HABERLER Başkan Atabay, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştü
Aydın'da 20 dakikalık fırtına ortalığı birbirine kattı Fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu, çatıdan düşen bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Aydın'da 20 dakikalık fırtına ortalığı birbirine ...
Efes Antik Kenti gezen Nicolas Sarkozy'nin oğlu Louis: Harika bir ülkede yaşıyorsunuz
YEREL HABERLER Efes Antik Kenti gezen Nicolas Sarkozy'nin oğlu ...
Başkan Özer, CHP’den istifa ettiğini açıkladı
YEREL HABERLER Başkan Özer, CHP’den istifa ettiğini açıkladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.