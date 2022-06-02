Söke Ovası’nda çalışmaların yüzde 59’u tamamlandı

Aydın’ın tarım ilçelerinden olan Söke’de yeraltı su kaynaklarının beslenmesi için başlatılan Yeraltı Su Depolama işinin yaklaşık yüzde 49’u tamamlandı.



Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da sulama sorununun çözüme kavuşturulması adına yürütülen yeraltı barajı projeleri aralıksız devam ederken Söke Ovası’nda yürütülen çalışmaların da yaklaşık yüzde 49’u tamamlandı. Yeraltı Suları Depolaması işi çerçevesinde 152 bin 500 metrelik güzergahta planlanan çalışmanın 74 bin 405 metresi tamamlandı.



Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinesindeki “Yeraltı Suyu Suni Besleme ve Yeraltı Barajları Eylem Planı” ile su rezervine katkıda bulunulması amacıyla 2023 yılına kadar Ayın genelinde 6 adet yeraltı barajı ve suni besleme tesisinin inşa edilmiş olması bekleniyor.

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