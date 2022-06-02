Aydın’da etkili olan fırtına ortalığı birbirine kattı

Aydın’ın Efeler ilçesinde etkili olan ve yaklaşık yarım saat süren fırtına adeta ortalığı savaş alanına çevirdi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde 2 gündür akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi. Bir anda şiddetlenen ve yaklaşık yarım saat süren fırtına sonrası birçok yerde ağaçlar devrildi, elektrik telinin kopması ve yıldırım düşmesi sonucu ise yangın meydana geldi.

Efeler Mahallesi 1408 Sokak üzerinde bulunan bir çam ağacı sokak içerisinde park halindeki 06 DUT 11 plakalı bir otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacı araç üzerinden kaldırdı. Ekipler devrilen ağacı keserek yolu yeniden trafiğe açtı.

Aydın İzmir Karayolu üzeri Eski Dörtyol Kavşağı üzerindeki başka bir ağaç fırtınanın etkisi ile yola devrildi. Kökünden kopan ağaç yolun bir kısmını trafiğe kapattı. Kısa sürede bölgeye gelen trafik ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolun bir kısmını trafiğe kapattı.



Kopan elektrik teli yangına sebep oldu

Kızılcaköy Mahallesi’nde ise fırtına ve yıldırım düşmesi sebebiyle elektrik teli koptu. Kopan elektrik teli, bahçeye düşerken, bahçede küçük çaplı yangın meydana geldi. Üzüm fidanları ile incir ve ceviz ağaçlarının bulunduğu bahçede zarar meydana gelirken, itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Horozköy Mahallesi’nde de bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu küçük çaplı yangın meydana gelirken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yaklaşık yarım 30 dakika süren fırtınanın ardından hava normale dönerken, kolluk kuvvetleri ve belediye ekipleri olası bir durum karşısında teyakkuza geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.