Didim HEM sergisini fırtına vurdu: 6 yaralı

Didim’de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Kent Meydanınca açılan yıl sonu sergisini fırtına vurdu. Fırtına sebebiyle kurulan çadırlar yıkılırken, 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.



Didim Halk Eğitim Merkezi'nin her yıl düzenlediği ve kursiyerlerin ürünlerini sergilediği yıl sonu sergisi Kent Meydanı'nda halkın beğenisine sunuldu. Serginin açıldığı ilk günün akşam saatlerinde ilçede aniden çıkan fırtına sergiyi darmadağın etti. Sergide kurulan çadırlar yıkılırken, çadırların fırtınaya teslim olduğu anlarda alanda bulunanlar yaralandı. Edinilen bilgiye göre; alanda bulunan biri erkek, birisi yabancı uyruklu 5'i kadın olmak üzere 6 kişi yaralandı. Olayın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.



Yaralılardan yabancı uyruklu kadının başından darbe aldığı ve kontrol altında tutulduğu öğrenilirken, diğer yaralılara Didim Devlet Hastanesi acil servisinde müdahale edildiği öğrenildi. Olayın duyulmasının ardından Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Üstündağ ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nuri Öner hastaneye gelerek yaralılar hakkında bilgi aldı.

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