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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geleceğin veterinerleri kep attı

İHA

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi 20212022 Yılı EğitimÖğretim Dönemi, Mezuniyet ve Meslek Yemini Töreni gerçekleştirilirken, geleceğin veterinerleri de mezuniyet keplerini attı.

Geleceğin veterinerleri kep attı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi 20212022 Yılı EğitimÖğretim Dönemi, Mezuniyet ve Meslek Yemini Töreni gerçekleştirilirken, geleceğin veterinerleri de mezuniyet keplerini attı.

ADÜ Veterinerlik Fakültesi’nde mezuniyet heyecanı yaşandı. Düzenlenen tören ile fakülteden mezun olan öğrenciler, geleceğin veterineri olarak yeni hayatlarına atıldı. Gerçekleştirilen mezuniyet törenine, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Akyol ve Prof. Dr. Cumali Öksüz, Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Kum, Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, oda başkanları, il müdürleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Kum, “Fakültemiz, ülkemizde bulunan aktif 29 Veteriner Fakültesi içerisinde 2021 yılında ilk 4’teki konumu ile önemli bir yere sahiptir. Fakültemiz, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı, genç ve dinamik yapısı, taşıdığı vizyonu ve misyonu ile siz öğrencilerimizle birlikte, tüm akademik ve idari kadrosuyla, bütünleşik, birleştirici, katılımcı bir eğitimöğretim programını kendisine hedef edinmiştir” dedi.

Öğrencilerin, güçlü kişiliğe, yeterli mesleki bilgi ve beceriye sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Cavit Kum, “Diplomalarınız başarı kapısının sadece birer anahtarıdır. Sağlayacağınız başarıda en önemli etken, eğitimin sürekliliğini yerine getirebilmektedir Temennimiz, Üniversitemiz çatısı altında geçirdiğiniz yıllardaki gibi, sonraki yaşamınızda da Ülkemiz ve Cumhuriyetimize, bağlılığınızı sürdürmenizdir. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışır, sizleri yetiştiren ailelerinize bağlı, mesleğinde ve sosyal hayatında başarılı veteriner hekimler olmanızdır” sözlerinin ardından mezun öğrencileri tebrik etti.

“Çıtayı daima en yukarıya taşımaya devam edeceğiz”
Öğrencilerin mesleki yeminlerini ederek önemli bir başlangıca imza attıklarını belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir; “Türkiye’de diplomanızla sizlere çok büyük avantajlar sunan ve ülkemizde bir elin parmaklarını geçmeyecek ayrıcalıklara sahip fakültemizde bu büyük mutluluğu sizlerle birlikte yaşama bizler için de tarifsiz bir mutluluk. Sürekli gelişen üniversitemizde, geleceği inşa ettiğimiz kıymetli öğrencilerimiz ile durmadan ve yorulmadan çalışmaya, çıtayı daima en yukarıya taşımaya devam edeceğiz. Arkamızdaki büyük eğitim ordusuyla, ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Öğrencilere bundan sonraki süreç için doğru hedefler koymaları tavsiyesinde bulunan Rektör Aldemir; “Sizler ülkemizin geleceğini inşa edecek, gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakacak nesilsiniz. İş hayatınızda işinize sadık olun, vefalı olun, gayretli olun. Sizleri Allah’a emanet ediyorum. Allah, yar ve yardımcınız olsun” dedi.

Program, ADÜ’nün 20212022 Yıllı ADÜFEST Spor Turnuvaları çerçevesinde Kadın ve Erkek Basketbol takımları arasında gerçekleştirilen müsabakalarda, birinci olan Veteriner Fakültesi Kadın ve Erkek Basketbol Takımlarına ve takımlara antrenörlük yapan Prof. Dr. Murat Boyacıoğlu’na ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve Prof. Dr. Cavit Kum tarafından kupa ve madalyalarının takdim edilmesi ile devam etti.

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, veteriner hekimlik mesleği eğitiminin sadece teorik ya da pratik uygulamalar ve mesleki bilgiler kazandırmadığını bunun yanı sıra insani değerler kazandıran, manevi anlamda insanı yücelten çok değerli bir eğitim süreci olduğunu ifade etti. Cemil Şahin, öğrencilerin mezuniyetlerinin hayırlı olmasını dileyerek ve tebrik ederek konuşmasına son verdi.

20212022 Yıllı EğitimÖğretim Dönemi, 1.’si, olan Çağatay Akbıyık, yaş kütüğüne plaketin çakılmasının ardından ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir kendisine başarı belgesini, hediyesini ve meslek rozetini verdi. 20212022 Yıllı EğitimÖğretim Dönemi mezunlarına başarı belgeleri ile meslek rozetlerin sunulmasının ardından Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi E. Sedat Arslan’ın meslek yeminini yaptırdı.
Mezuniyet töreni, müzik dinletisi ardından sona erdi.

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