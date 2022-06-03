Akdeniz için Aydın’da toplandılar

Akdeniz’in kirliliğe karşın korunması için yapılan Barcelona Sözleşmesi çerçevesindeki çalıştay İstanbul’dan sonra Aydın’da yapıldı.



Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi olarak bilinen Barcelona Sözleşmesi çerçevesinde Türkiye’nin yerine getirmesi gereken yükümlülükler, düzenlenen çalıştay ile Aydın’da masaya yatırıldı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Adalar’da yapılan çalıştayın ikincisi ise Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nin (EKODOSD) ev sahipliğinde Kuşadası ilçesinde gerçekleştirildi. TürkiyeAB arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu VI Hibe Programı desteği ile Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWFTürkiye) tarafından yürütülen Deniz Kıyı Diyaloğu Projesi çerçevesinde Deniz Koruma Alanları’nın katılımcı ve sürdürülebilir yönetimi konusundaki kapasitenin gelişmesi için gerçekleştirilen 2 günlük eğitim çalıştayında, yapılan çalışmalara katkı sağlamak başta olmak üzere birçok konu üzerinde bilgi alışverişleri yapıldı.



Çalıştayda ayrıca fok üreme alanı, yunus türlerinin ve deniz kaplumbağalarının önemli beslenme alanını oluşturan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası’nın zengin biyolojik çeşitliliğine, karasal ve denizel alanların bütüncül bir şekilde korunmasının önemine vurgu yapıldı.



Eğitim çalıştayında, Deniz ve Yaban Hayatı Programı’ndan Nilüfer Araç ve Ebru Çelik ile Deniz Koruma Danışmanı Güner Ergün tarafından, Deniz Koruma Alanı Tanımı, Mevzuat ve Uluslararası Sözleşme Bağlantıları, Türkiye’deki Deniz Koruma Alanları ve Dilek YarımadasıBüyük Menderes Deltası Milli Parkı Örneği, Deniz Koruma Alanlarının Etkin Yönetiminde STK’ların rolü konularında bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleşti.



Proje çerçevesinde ayrıca sivil toplum kuruluşlarına yönelik deniz koruma alanlarının korunmasında savunuculuk ile ilgili bir kılavuz yayınlanarak, tüm STK üyelerine dağıtımı gerçekleştirilecek. Çalıştayın birinci günü EKODOSD üyeleriyle, ikinci günü ise kamu kurumları ve STK’larla birlikte yapılırken, çalıştaya Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü, Kuşadası Ticaret Odası ve diğer davetliler katıldı.

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