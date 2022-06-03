Efeler 09'da kaptan da gitti

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AYDIN,(DHA)Bölgesel Amatör Lig'den ilk kez TFF 3'üncü Lig'e yükselmenin sevincini yaşayan Efeler 09 FK'da yeni göreve gelen yönetim, iç transferi sürdürüyor. Aydın temsilcisinde golcü Gökhan Demir'den sonra takım kaptanlarından Soner Ergençay'la da yollar ayrıldı.

Efeler, tecrübeli futbolcu için, "Geçtiğimiz sezon şampiyon kadromuzda yer alan takımımızın ikinci kaptanı Soner Ergençay'a katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerini kullanıldı.DHA-Spor Türkiye-Aydın DHA

2022-06-03 10:50:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.