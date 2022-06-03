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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’ın ihracatı yüzde 11 arttı

İHA

Aydın’ın ihracatı yüzde 11 arttı

Önemli ihraç ürünleriyle Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlayan Aydın’da Mayıs ayı ihracatı yüzde 11 oranında arttı.

Türkiye’nin Mayıs ayı ihracat rakamları yüzde 15 artarak 16 milyar 468 milyon dolardan 18 milyar 972 milyon dolara yükseldi. İncir, zeytin gibi önemli ihraç ürünleri ile ülke ekonomisine ciddi döviz girdisi sağlayan Aydın’da ise ihracat yüzde 11’lik gelişimle 66 milyon dolardan, 72,8 milyon dolara yükseldi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Mayıs ayında ihracatını yüzde 14’lük artışla 1 milyar 216 milyon dolardan 1 milyar 389 milyon dolara çıkardı. Mayıs ayında Türkiye’nin ihracatı da yüzde 15’lik gelişimle 16 milyar 468 milyon dolardan 18 milyar 972 milyon dolara çıktı. Mayıs ayında ihracattaki artış hızının hem Türkiye genelinde, hem de Ege İhracatçı Birlikleri kayıt rakamlarında 10 puan düştüğü görüldü.

EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinin 7 tanesi Mayıs ayında ihracatını artırırken, 5 tanesi 2021 yılı Mayıs ayı ihracat rakamlarının gerisinde kaldı. Mayıs ayında EİB’nin sanayi ürünleri ihracatı yüzde 11,4’lük gelişimle 710,6 milyon dolardan 791,7 milyon dolara gelirken, Tarım ürünleri ihracatın daha başarılı bir grafik çizdi. Mayıs ayında EİB’den yapılan tarım ürünleri ihracatı yüzde 22,6’lık artışla 412 milyon dolardan 505 milyon dolara çıktı. Madencilik sektörü de, EİB’nin ihracatına 92 milyon dolarlık katkı sağladı.

Mayıs ayında Ege Bölgesi yüzde 6’lık artışla ihracatını 1 milyar 975 milyon dolardan 2 milyar 103 milyon dolara taşırken, İzmir 1 milyar 53 milyon dolarlık ihracatla birinciliğini korudu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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