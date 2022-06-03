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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Söke Halk Eğitim yıl boyunda toplam 893 kurs açtı

İHA

Söke Halk Eğitim yıl boyunda toplam 893 kurs açtı

‘Hayat Boyu Öğrenme’ haftası etkinlikleri çerçevesinde Söke Halk Eğitim Merkezi, yılsonu etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte yıl boyunca açılan kurslarda üretilen el emeği eserler sergilenirken, müzik dinletileri ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Etkinliğe Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı başta olmak üzere davetliler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını Söke Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Çevik yaptı. Amaçlarının çözüm odaklı değişim ve gelime açık toplumsal mutluğu hedef alan iletişim ve sosyalliği gelişmiş bir kurum olmak olduğunu ifade eden Hakan Çevik, 20212022 eğitim öğretim yılında açılan kurslarla ilgili bilgiler verdi. 20212022 eğitim öğretim yılı içinde toplam 893 kurs açıldığını belirten Söke Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Çevik; “Bu kursların 693’ü genel kurs, 200’ü mesleki olmak üzere, 19 okumayazma kursu açtık. Toplam 893 kursa açılırken, bu kurslarda 18 Bin 539 kursiyere eğitim verilmiştir. Pandemi sürecinde ana sınıflarından lise düzeyine kadar okullarımızda 128 hijyen, sıfır atık projesi çerçevesinde 121 kurs açıldı” dedi.

Türkiye başarısı da elde ettiklerini dile getiren Müdür Hakan Çevik, “Denize Atılan İlmekle Projesiyle Ankara’da Aydın ilini temsil ettik. Söke Halk Eğitim Merkezi olarak projemizle Türkiye genelinden seçilen ilk on proje arasına girmeyi başardık” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Seğmen Karasar, Zeybek halk oyunları gösterisi, Yasemin Çandır ve Ozan Sarayköylü müzik dinletisi, öğretmenlerden oluşan gitar kursiyerlerinin müzik dinletisi yapıldı. Yıl içinde açılan okumayazma kursunu tamamlayan kursiyerlere başarı belgeleri İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney takdim ederken, etkinlik el sanatları sergisi açılışı ve gezilmesiyle son buldu.

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