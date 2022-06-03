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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Sokak Festivali için geri sayım başladı

İHA

Kuşadası, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek bir sokak festivaline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. "Hayat Sokakta" sloganıyla 1012 Haziran tarihleri arasında Ayhan Sicimoğlu'nun katılımıyla birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerle gerçekleşecek olan 'Kuşadası Sokak Festivali', yöresel lezzetleri sokak müziği, sokak sanatları ve sokak eğlencesi ile birleştirerek katılımcılarına unutulmaz anlar yaşatacak.

Kuşadası Sokak Festivali için geri sayım başladı

Kuşadası, Türkiye’de ilk kez düzenlenecek bir sokak festivaline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. “Hayat Sokakta” sloganıyla 1012 Haziran tarihleri arasında Ayhan Sicimoğlu’nun katılımıyla birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerle gerçekleşecek olan ‘Kuşadası Sokak Festivali’, yöresel lezzetleri sokak müziği, sokak sanatları ve sokak eğlencesi ile birleştirerek katılımcılarına unutulmaz anlar yaşatacak.

Gastronomi, kültür, sanat ve eğlence, Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadası’nda “sokak” konsepti ile birleşerek bir festivale dönüşecek. Binlerce yıldır ev sahipliği yaptığı farklı kültürlerin etkisi ile zengin bir gastronomi kültürüne sahip olan Kuşadası, 10 Haziran’da başlayacak olan 3 günlük ‘Kuşadası Sokak Festivali’ ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirecek. Yöresel yemekleri sokak müziği, sokak sanatları, sokak eğlencesi ve sokak kültürü ile birleştirecek olan Kuşadası Sokak Festivali, dopdolu içeriğiyle adından söz ettirecek. İki yıldır uygulanan pandemi kısıtlamaları nedeniyle yaşanan sokak özlemini de giderecek olan festival, ziyaretçilerine bir yandan Ege ve Kuşadası mutfağının özgün lezzetlerini tatma fırsatı sunarken bir yandan da düzenlenecek pandomim, dans, grafity gibi sokak sanatları gösterileri ve sokak müzisyenleri konserleri ile renklenecek.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı iş birliğiyle düzenlenecek olan Kuşadası Sokak Festivali, “Lezzet Sokakta”, “Eğlence Sokakta”, “Müzik Sokakta” ve “Sanat Sokakta” başlıklarında hazırlanan program çerçevesinde kendi alanında tanınmış müzisyenleri, aşçıları, şefleri, sanatçıları, dansçıları ve konuşmacıları ağırlayacak. Kuşadası Sokak Festivali, Ege lezzetlerini tatma olanağı sunacak.

Kuşadası Sokak Festivali çerçevesinde kentin 7 farklı noktasında lezzet durakları kurulacak. Festival katılımcıları, alacakları biletler ile lezzet turlarına katılarak Adnan Menderes Üniversitesi Gastronomi Bölümü, Kuşadası Aşçılar Derneği ve Gastronomi Derneği’nin danışmanlığında hazırlanan yöresel yemekleri tatma şansı bulacak. Lezzet turuna katılanlar, yöresel yemekleri tatmanın yanında Kuşadası’nın görülmesi gereken noktalarını da keşfederek unutulmaz bir deneyim yaşayacaklar. Lezzet turları ile Kervansaray’da incir banma, Kale Kapısı’nda kese yoğurdu ile kuru biber ve turp otlu mücver, Kaya Şavkay Meydanı’nda kabak çiçeği dolması, Sevgi Sokak’ta iç bakla, ArkeoPark’ta yuvalama ile kuzu etli şevketi bostan, Heykel Sokak’ta keşkek ve bolama, Bülent Ecevit Parkı’nda ise incir uyutması ve kalburabastı servis edilecek. Festival boyunca gerçekleşecek tadım ve atölyelerde plastik servis gereçleri yerine ahşap çatal kaşık seti ve karton servis kâseleri kullanılacak.

Üç gün boyunca gerçekleşecek capcanlı ve rengarenk etkinliklerle Kuşadası sokaklarını şenlendirecek olan Kuşadası Sokak Festivali, 10 Haziran’da derneklerin, vakıfların, dans okullarının, jonglörlerin ve orkestraların katılacağı coşkulu bir açılış korteji ile başlayacak. Festivalin sunuculuğunu ise şimdiye kadar İstanbul Coffee Festivali, Ankara Kahve ve Çikolata Festivali, Alaçatı Ot ve Urla Enginar Festivali gibi birçok etkinlikte sahne alan aşçı, sunucu ve oyuncu Cenk Doğar yapacak.

Festival çerçevesinde ayrıca 12 Haziran Pazar günü Aşçılar Federasyonu’na bağlı profesyonel şefler tarafından 4 tonluk dev kazanda pişirilecek olan etli nohutlu bulgur pilavı katılımcılara ikram edilecek. Ayhan Sicimoğlu’nun, uygulamalı bir atölye eşliğinde Zeytinyağı Tadım Semineri yapacağı festivalde, zeytinyağı hakkında öğretici ve keyifli bir sohbet de gerçekleşecek. Aynı zamanda festivalde söyleşiler, paneller, sokak gösterileri, kabareler, konserler, pandomim gösterileri, interaktif grafity performansları, kaykay gösterisi, resim ve fotoğraf sergileri gibi pek çok etkinlik gerçekleşecek.

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