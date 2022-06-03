Aydın’da öğrencilere güvenli bisiklet kullanımı eğitimi

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Aydın’da ortaokulu öğrencilerine, güvenli bisiklet kullanımı eğitimi verildi.



Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Aydın Bisikletliler Derneği işbirliği ile ortaokul öğrencilerine yönelik güvenlik bisiklet kullanımı eğitimi gerçekleştirdi. Dünya Bisiklet Günü çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimde Efeler Ortaokulu öğrencilerine güvenli bisiklet kullanma eğitimi ve kask kullanma konularında eğitim verildi.



Öğrencilere bisiklet kullanımının sağlığa faydaları, bisiklet seçerken dikkat edilmesi gereken konular, gece bisiklet kullanırken alınması gereken güvenlik tedbirleri, kask kullanımı, bisiklet yolunun kullanımı, ölümlü ve yaralanmalı kazalarda kaskın önemi gibi konularda bilgiler aktarıldı.



Aydın genelinde trafik bilincinin artırılması amacıyla Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince okullarda gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı eğitimlere devam edileceği öğrenildi.

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