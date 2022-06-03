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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efeler'in tiyatro öğrencileri sertifikalarını aldı

İHA

Efeler'in tiyatro öğrencileri sertifikalarını aldı

Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Şehir Tiyatrosu bünyesinde 20212022 döneminde eğitim gören kursiyerler, katılım sertifikalarını aldı.

Lise, üniversite ve yetişkin tiyatro gruplarında temel oyunculuk ve temel tiyatro bilgisi eğitimi alan öğrencilerden bazıları, sezon içerisindeki oyunlarda da görev aldılar.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay konuyla ilgili, "Şehir tiyatromuz yıl boyunca çocukları ve yetişkinleri tiyatroyla buluşturuyor, birçok sosyal sorumluluk projesine sanatsal katkı sunuyor. Şehir Tiyatromuzun tiyatro atölyelerine katılan herkesi kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Tiyatro eğitimi bireylerin yaşamlarına çok olumlu katkılar sağlıyor. Tiyatroya ve sanata ilgili Efelerli vatandaşlarımızı yeni dönemde de tiyatro atölyelerine bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu tiyatro atölyelerinin yeni dönemde genişleterek sürdürüleceği bildirildi.

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