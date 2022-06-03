Karacasu MİMYO’da ‘İletişim’ konuşuldu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) 'İletİşim' başlıklı seminer düzenlendi.



Pazarlama Uzmanı Hasan Tahsin Gürlek’in sunumuyla gerçekleşen İletİşim Seminerine; Karacasu MİMYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Taşdelen, Dr. Öğr. Üyesi H. Önlem Ersöz, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Yönetimi ve Dış Ticaret Programlarından öğrenciler katıldı.



İletişim konusunda inceliklere, dikkat edilmesi gereken noktalara değinen Hasan Tahsin Gürlek, özellikle müşteriyle gerçekleşen iletişimde ve bireyler arası iletişimde hangi ifadelerin kullanılması gerektiğini aktardı.



Öğrencilere kariyer yolculuklularında rehberlik edecek önemli bilgiler veren Hasan Tahsin Gürlek; hikayeler, markalardan örnekler, örnek çağrı merkezi diyalogları ve çeşitli uygulamaları paylaştı.



Seminer, Hasan Tahsin Gürlek’in öğrencilere etkili bir iş arama süreciyle ve dijital dünyada bulunmanın önemiyle ilgili bilgiler vermesinin ardından sona erdi.

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