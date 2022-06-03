Nazilli’de HEM kursiyerlerinden yıl sonu defilesi ve sergisi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde, Nazilli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi ve defilesi düzenlendi. İlçe protokolünün katılımıyla açılan serginin ilk gününde kursiyerler tarafından hazırlanan birbirinden özel kıyafetler defileyle tanıtıldı.



‘Her zaman, her yerde, herkes için eğitim’ parolasıyla beşikten mezara kadar eğitim veren, Nazilli Halk Eğitim Müdürlüğü’nde yıl boyu açılan kurslarda kursiyerler tarafından yapılan çalışmalar sergiyle görücüye çıktı. Nazili Belediye Meydanı'ndaki etkinliğe Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, daire müdürleri, okul müdürleri, kursiyerler ve aileleri katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, Nazilli Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Savaş’ın konuşmasıyla devam etti. Ardından kursiyerler tarafından dikilen kıyafetler yine kursiyerler tarafından mini bir defile ile sergilendi. Daha sonra protokolünde katılımıyla yıl boyu kurslarda yapılan çalışmaların olduğu sergi açılışı gerçekleştirildi. Sergiyi gezen Nazilli Kaymakamı Arısoy ve beraberindekiler çalışmalar hakkında usta öğretici ve kursiyerlerden bilgi aldı. Sergi süresince de ziyaretçilere canlı müzik ziyafeti de verildi.



“Her yaştan herkese hizmet veriyoruz”

Halk Eğitim Merkezi’nin yediden 77’ye geniş bir kitleye hizmet verdiğini ifade eden Nazilli HEM Müdürü Mustafa Savaş, “Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmelerin ve değişmelerin toplumsal yaşantımızdaki ekonomik ve kültürel değişimleri direk etkilediği çağımızda, bizlerin yeni bilgi beceri ve donanımlarıyla bu değişime ayak uydurmamız kaçınılmazdır. Bu bağlamda bireylerin örgün eğitim sonrası kişisel gelişimlerinin desteklenmesi, değişimin gerektirdiği bilgi beceri ve değerleri kazanması noktasında Halk Eğitimi Merkezimiz büyük önem arz etmekte ve geniş hedef kitlesiyle her kesime eğitim vermektedir. Bizler teknolojik gelişimin yanında olumsuz etkilerin en aza indirmek amacıyla pek çok çalışma yürütmekteyiz”



Nazilli’de 19 bin 053 kursiyer hizmet aldı

Nazilli Halk Eğitimi Merkezi’nin 20212022 eğitim öğretim yılında pandeminin etkisine rağmen oldukça aktif bir yıl geçirdiğini ifade eden Savaş, “Mesleki alanda; arıcılık, muhasebe, aşçı yardımcılığı, giyim, kalorifer ateşçiliği, budama, emlak, çocuk bakım elemanı, bilgisayar. Kültürel alanda diksiyon, tiyatro, İngilizce, Almanca, Fransızca, Osmanlıca, Kuranı Kerim, Hafızlık, el işi, nakış, takı tasarım, ebru, resim, rölyef, ahşap boyama, tel kırma, halk oyunlar, modern danslar, akıl oyunları. Gitar, bağlama, piyano, keman. Sportif alanda, futbol, voleybol, basketbol, hentbol, masa tenisi karate, yüzme, atletizm, okçuluk gibi bu ve benzeri birçok alanda kurs açmıştır. Net rakamları verecek olursak 20212022 eğitim öğretim yılı içinde mesleki 186 kurs, 3 bin 756 kursiyer, kültürel 545 kurs, bin 539 kursiyer olmak üzere toplamda 731 kurs açılmış olup 19 bin 053 kursiyere hizmet verilmiştir. Köyleriyle beraber hesap ettiğimizde bu rakam yaklaşık 160 bin nüfusun yüzde 12’sine tekabül etmektedir” diye konuştu.



Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy da konuşmasında kurslarda ve sergide emeği geçen herkese teşekkür ederek, serginin hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

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