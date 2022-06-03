Sağlık Müdürlüğü’nden anlamlı çağrı

5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, sınav süresince ambulansların sesini kısacaklarını açıklayarak, vatandaşların da trafikte korna çalmayarak hassasiyetli olmaları çağrısında bulundu.



Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da çok sayıdaki öğrencinin geleceği adına önemli sınavlardan olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için geri sayım başladı. Bu çerçevede harekete geçen Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, LGS’ye girecek öğrencilerin motivasyonlarını bozmamak ve dikkatlerini dağıtmamak için ‘Sınav Günü Sessizlik Günü’ sloganıyla örnek bir çalışmaya imza attı.



Trafikte çalınan korna ile öğrencilerin dikkatlerini dağıtılmaması gerektiğini ifade eden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda öğrencilere başarılar dileyerek anlamlı bir çağrıda bulundu. Sınav günü ambulansların seslerini kısacaklarını ifade eden Açıkgöz; “Hafta sonu yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) geleceğimizin teminatı tüm çocuklarımıza başarılar diliyoruz. Biz sınav süresince ambulanslarımızın sesini kısıyoruz aynı hassasiyeti tüm hemşerilerimizden bekliyoruz” dedi.

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