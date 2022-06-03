Aydın’ın Koçarlı ilçesinde gerçekleşen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.



Koçarlı Belediyesi destekleriyle, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizesinde gerçekleşen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’nde unutulmaya yüz tutmuş oyunlar hem çocuklara tanıtıldı, hem de oynamalarına fırsat tanınarak gelecek nesillere aktarılması amaçlandı.



Koçarlı Vali Şenol Engin spor tesislerinde gerçekleşen Geleneksel Çocuk Oyunları şenliğine Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mikail Kavaklı, Koçarlı İlçe Emniyet Amiri Ahmet Kotan, Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Örnek, öğrenci velileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.



Halk kültürü içinde kendine yer bulmuş, eğlence imkanının kısıtlı olduğu dönemlerde topluca oynanan oyunlar başta olmak üzere, geçmişten günümüze kadar gelebilen oyunlardan oluşan şenlikte öğrencilere unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları hatırlatmak amacı ile İp Atlama, Çuval Yarışı, Halat Çekme, Mendil Kapmaca, yakan top, seksek, gibi oyunlar oynandı.



312 çocuğun katıldığı şenlikte, oyunların başlangıç startını gerçekleştiren Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve protokol üyeleri çocuklar ile geleneksel oyunları oynaması da şenliğe renk kattı. Halat çekme yarışmasında çocukların arasına katılan protokol en az çocuklar gibi eğlenceli vakit geçirdi.



Gerçekleşen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliğinde konuşma yapan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mikail Kavaklı, geleneksel çocuk oyunlarını, çocukları teknolojinin sunduğu olanakların olumsuz etkilerinden korumak, eski oyunlara sahip çıkarak kültürel değerleri, gelenek ve görenekleri yaşatmak, çocukların bu oyunları oynayarak daha sağlıklı ve mutlu olmalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlediklerini ifade ederek, “Çocuklar oyunla paylaşmayı, empati yapmayı, kurallara uymayı öğrenir. Oyun yoluyla kaynaşırlar ve yeni arkadaşlıklar edinirler. Geleneksel çocuk oyunlarımızla, teknolojinin zararlı yönlerinden çocuklarımızı korumak ve oyunun sadece telefon tablet içerisinde olmadığını da hatırlatmak amacındayız. Bu nedenle 2 yıldır yapılamayan oyunlarımıza kavuşmanın mutluluğu ile herkese hareketli ve sağlıklı bir yaşam dileriz” diye konuştu.

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