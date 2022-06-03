Kuşadası’nda Kiraz Şenliği Başladı

Kuşadası Kirazlı Mahallesi’nde Kuşadası Belediyesi’nin desteği ile düzenlenen Kiraz Şenliği belediye önünden halk korteji yürüyüşü ile başladı.



Kuşadası Belediyesi önünde toplanan kortej, ellerinde pankartlarla Barbaros, Balıkçılar ve Atatürk Heykeli’nden sağlık caddesine kadar yürüdü. Yürüyüşe Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Meclis Üyesi Özgün Limoncu, Belediye Birim Müdürleri, Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı Nihat Fırat, Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, Kirazlı Mahalle Muhtarı Mehmet Mersin ve Kuşadalılar katıldı.



Korteje katılan Kirazlı Selim Eren İlköğretim Okulu öğrencileri sepetler içerindeki kirazları Kuşadalılara ve turistlere ikram etti. 7’den 77 ye herkes festival coşkusu yaşarken çevredeki vatandaşlar alkışlarıyla destek verdi.



Kirazlı Köy Festivali coşkusu 4 Haziran Cumartesi günü Kirazlı Mahallesindeki etkinliklerle devam edecek. Festival'de keşkek yapılıp vatandaşlara dağıtılacak, stantlar açılarak yerel ürünler sunulacak. Festivalde ayrıca “Gıda egemenliği, endüstriyel tarım, ekolojik köylü tarımı, enerji, maden, doğa sağlık ve eko turizm’ konulu panel yapılacak. Festivalin ilerleyen saatlerinde ise halk oyunları, Kiraz güzeli yarışması, Kiraz yeme yarışması düzenlenecek. Yarışmanın ardından Türk Halk Müziği Sanatçısı Tolga Çandar ve Hüseyin Turan konser verecek. Festival, gece DJ performansıyla sona erecek.

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