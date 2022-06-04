Nazilli Belediyesi'nden fırtınada yaşanan olumsuzluklara anında müdahale

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli Belediyesi'nden fırtınada yaşanan olumsuzluklara anında müdahale

İHA

Nazilli Belediyesi'nden fırtınada yaşanan olumsuzluklara anında müdahale

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Ege Bölgesi için yapılan fırtına ve şiddetli yağış uyarısı sonrasında beklenen yağışlar bugün akşam saatlerinde etkili oldu. İlçenin bir çok noktasında ağaçlar devrilip, binaların çatıları uçarken Nazilli Belediyesi ekipleri yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etti.

Yağış ve fırtına hakkında açıklamalarda bulunan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Meteorolojiden yapılan uyarılar sonrasında ekiplerimiz ile teyakkuz a geçmiştik. Tüm önlemleri alsak da beklenin de üstünde fırtına ve yağış oldu. Kimi yerde dolu, kimi yerde etkili yağış hayatı olumsuz etkiledi. Mevsimsel değişikliklerin, küresel ısınmaların neticesinde şiddetli afet olayını bu gün hep birlikte yaşadık. Nazilli halkına geçmiş olsun diyorum. Bütün arkadaşlarımız tam mesai yapıyorlar. Bütün ekiplerimiz acil müdahale ve yaraları sarmak için çalışıyor" dedi.

Meydana gelen olumsuzluklara Nazilli Belediyesinin tüm ekiplerinin yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sağlık ekipleri ve kolluk kuvvetleri müdahalesi devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dev çam ağacı kafenin üstüne böyle devrildi Olay sonrası yaşanan hırsızlık pes dedirtti
YEREL HABERLER Dev çam ağacı kafenin üstüne böyle devrildi Olay ...
6 yıl hapisle aranan DHKP/C'li saklandığı evde yakalandı (2)
YEREL HABERLER 6 yıl hapisle aranan DHKP/C'li saklandığı evde ...
Güneş enerjisi paneli eve ok gibi saplandı Fırtınanın şiddetini gözler önüne serdi
YEREL HABERLER Güneş enerjisi paneli eve ok gibi saplandı Fırtınanın ...
Kuşadası’nda Kiraz Şenliği Başladı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda Kiraz Şenliği Başladı
Nazilli’de ağaçlar, rüzgara dayanamadı
YEREL HABERLER Nazilli’de ağaçlar, rüzgara dayanamadı
Çocuk oyunları şenliği renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Çocuk oyunları şenliği renkli görüntülere sahne oldu
Sağlık Müdürlüğü’nden anlamlı çağrı
YEREL HABERLER Sağlık Müdürlüğü’nden anlamlı çağrı
Nazilli’de HEM kursiyerlerinden yıl sonu defilesi ve sergisi
YEREL HABERLER Nazilli’de HEM kursiyerlerinden yıl sonu defilesi ve ...
Karacasu MİMYO’da ‘İletişim’ konuşuldu
YEREL HABERLER Karacasu MİMYO’da ‘İletişim’ konuşuldu
Başkan Erol’dan başarılı öğrencilere ödül
YEREL HABERLER Başkan Erol’dan başarılı öğrencilere ödül
Efeler'den öğrencilere 'sıfır atık' eğitimi
YEREL HABERLER Efeler'den öğrencilere 'sıfır atık' eğitimi
Nazilli'de geri dönüşüme katkı ödüllendirilecek
YEREL HABERLER Nazilli'de geri dönüşüme katkı ödüllendirilecek
Başkan Özcan Halk Eğitim Müdürlüğü kursiyerlerini yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Başkan Özcan Halk Eğitim Müdürlüğü kursiyerlerini ...
Efeler'in tiyatro öğrencileri sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Efeler'in tiyatro öğrencileri sertifikalarını aldı
Aydın’da öğrencilere güvenli bisiklet kullanımı eğitimi
YEREL HABERLER Aydın’da öğrencilere güvenli bisiklet kullanımı ...
Cuma hutbesinde çevrenin önemine dikkat çekildi
YEREL HABERLER Cuma hutbesinde çevrenin önemine dikkat çekildi
Büyükşehir, Kuyucak’ta yol yapım çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir, Kuyucak’ta yol yapım çalışmalarını ...
Koçarlı Belediyesi Voleybol Takımı tiyatroda buluştu
YEREL HABERLER Koçarlı Belediyesi Voleybol Takımı tiyatroda buluştu
Aydın’da sağanak yağış uyarısı
YEREL HABERLER Aydın’da sağanak yağış uyarısı
Kuşadası Sokak Festivali için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Kuşadası Sokak Festivali için geri sayım başladı
Kuşadası'nda yiyecek içecek tezgahlarında yüzde yirmi indirim
YEREL HABERLER Kuşadası'nda yiyecek içecek tezgahlarında yüzde yirmi ...
Söke Halk Eğitim yıl boyunda toplam 893 kurs açtı
YEREL HABERLER Söke Halk Eğitim yıl boyunda toplam 893 kurs açtı
İç çamaşırında uyuşturucuyla yakalandı
YEREL HABERLER İç çamaşırında uyuşturucuyla yakalandı
Aydın’ın ihracatı yüzde 11 arttı
YEREL HABERLER Aydın’ın ihracatı yüzde 11 arttı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.