Kuşadası'nda daha temiz bir dünya için pedal bastılar

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü, Kuşadası’nda düzenlenen bir etkinlikle kutlandı. Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan 100 bisikletli Kuşadası sokaklarında pedal çevirdi.



Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Kent Konseyi ve Kuşadası Bisikletliler Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik için bir araya gelen bisiklet severler Güvercinada, İnönü Caddesi ve Canan Tarhan Bulvarı’nda bisiklet sürerek İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda turlarını tamamladılar. Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, desteklerinden dolayı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür ederek, “Bugün Dünya Bisiklet Gününü kutlamak ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırma farkındalığı için bir araya geldik. Bu organizasyona katılan ve katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.



Aydın Bisikletliler Derneği Kuşadası Temsilcisi Fatma Köksal ise, “Kuşadası’nda düzenlenen etkinliğimize katılım sağlayan bisiklet sevdalılarına teşekkür ediyorum. Bisiklet sürmek hem sağlık hem beden kondisyonunu geliştirmek açısından oldukça faydalı bir spor. Kuşadası ve Aydın bisiklet kullanımı için çok uygun yerler. Umarım hemşehrilerimiz de hem kendi sağlıkları için hem de doğanın sağlığı için bisiklet kullanımına daha fazla yönelirler. Bugün gerçekleştirmiş olduğumuz etkinlik bu konuda bir nebze fayda sağladıysa ne mutlu bize. Bu etkinliği gerçekleştirmemize katkı sağlayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e ve Kuşadası Kent Konseyi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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