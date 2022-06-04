Devlet Konservatuvarı Yıl Sonu Konseri düzenlendi ADÜ Rektörü Aldemir'in bağlama performansı beğeni topladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü Yılsonu Konseri düzenlenirken, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in bağlama çalarak konsere iştirak etmesi beğeni topladı.



Konsere; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ali Akyol ve Prof. Dr. Cumali Öksüz, Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, senato üyeleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mustafa Oner Uzun’un etkinlik sorumlusu olarak görev aldığı konserde, Geleneksel Türk Müziği Bölümü Öğretim Elemanları Dr. Öğr. Üyesi Hülya Uzun, Öğr. Gör. Emre Üstgül, Öğr. Gör. Osman Fethi Ark, Öğr. Gör. Ceren Demirok ve Öğr. Gör. Göktuğ İduğ, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziğine ait seçkin eserleri solo olarak seslendirdi.



Konserde; Geleneksel Türk Müziği Öğretim Elemanları Prof. Dr. Mustafa Oner Uzun (Mey), Doç. Dr. Muattar Demet Doğruöz (Kanun), Öğr. Gör. Dr. Özcan Abaylı (Tanbur), Konuk Sanatçı Hüseyin Sezer (Ney), Öğr. Gör. Dr. Onurcan Kaya (Perküsyon), Öğr. Gör. Emre Üstgül (UdCümbüş), Öğr. Gör. Osman Fethi Ark (Bağlama), Öğr. Gör. Göktuğ İduğ (Ud), Yüksek Lisans Öğrencisi Adil Orkun Uçar (Tar) ve Lisans 1 Öğrencisi Serhat Uslu (Keman) sazlarıyla eşlik etti. Konser, toplu olarak seslendirilen iki eserle sona erdi.



ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in de orkestra ile birlikte bağlama çalarak konsere iştirak etmesinin ardından; sanatın ve sanatçısının önemine vurgu Aldemir, konserde emeği geçenlere teşekkür etti.



Konser, konservatuvar öğretim elemanlarına teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

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