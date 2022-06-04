Aydın Genç Kızılay ekibi temiz bir gelecek için plastik atıkları topladı

Türk Kızılay Kurumu Aydın Genç Kızılay Ekibi 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) temiz doğa, temiz gelecek için çalışarak plastik atıkları topladı.



Kızılay Aydın İl Teşkilatı Başkanı Gizem Ünver öncülüğünde Aydın Genç Kızılay gönüllüleri '5 Haziran Dünya Çevre Günü' dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Doğaya en çok zarar veren madde olan plastik atıkları toplayan ekip, yerlere plastik şişe atılmamaları konusunda uyarılarda bulunarak, plastik atığın zararları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.



Plastik poşetin bin yıl, pet şişenin ise 400 yıl doğada yok olmadığını belirten Kızılay Aydın İl Teşkilatı Başkanı Gizem Ünver, "Plastik atıklar, doğaya en fazla zarar veren atık türlerinin başında yer alıyor. Doğaya atılan plastik bir atık, bazen yıllar hatta yüzyıllarca kaybolmayabiliyor. Özellikle toprağın, plastiği emme yeteneği olmadığı için çok uzun süre boyunca toprakta kalan plastik, bünyesindeki zehirli ve zararlı kimyasalları toprağa salıyor. Zaman içinde toprakta yaşayan canlılar, plastik atıkları sindirmeye çalışıyorlar ve plastiğin olumsuz etkilerine maruz kalıyorlar. Bir plastik şişe doğaya atıldıktan neredeyse 400 yıl sonra yok oluyor. Ayrıca doğadaki plastik atıklar, petrol kaynaklı oldukları için karbondioksit salınımını etkileyerek küresel ısınmayı da hızlandırıyor. Bizler de bu yüzden üniversitemiz de plastik atıkları geri dönüşüme kazandırma bilincini geliştirmek adına okulumuzda Genç Kızılay gönüllülerimiz ile birlikte temizledik" diye konuşarak herkesi çevreye karşı daha duyarlı olmaya davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.