Hemşireliği ile hastalara, yazarlığı ile de hayatlara dokunuyor Halime hemşire yazarlığı ile hemcinslerine örnek oldu Hem hemşire hem de yazar

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Atatürk Devlet Hastanesi'nde hemşirelik yapan evli ve 2 çocuk annesi 35 yaşındaki Halime Hale Yıldız, hemşirelik görevinin yanı sıra sürdürdüğü roman yazarlığı ile dikkatleri üzerine çekerken, Yıldız yurt genelinde düzenlenen 'Pandemi Döneminde Hemşirelik' konulu öykü yarışması ile de meslektaşlarını gururlandırdı.

Çeşitli sağlık kurumlarında 10 yıldır hemşirelik görevi yapan Halime Hale Yıldız, mesleğinin yanında sürdürdüğü roman yazarlığı ile de takdir topluyor. Bugüne kadar 'Sır Perdesi' ve 'Kızıl Çember' isimlerinde 2 adet roman kitabı yayımlanan Yıldız, gündüzleri hastaları ile ilgileniyor geceleri de evinde romanlarını kaleme alıyor. Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi ve Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nin Hemşireler Haftası dolayısıyla düzenlediği 'Pandemide Hemşirelik Öykü Yarışması'na katılarak '2.18 Saniye Ömür' adlı öyküsüyle ikincilik ödülüne layık görülen Yıldız, romanlarını yazarken çevresindeki olaylardan ilham alarak romanlarını kaleme aldığını belirtti. Ailesinin, iş arkadaşlarının ve hastalarının kendisini desteklediğini kaydeden hemşire Yıldız, pandemi döneminin yorgunluğu eline aldığı kalem ile attığını kaydetti.



"İnsanların yüzünün gülmesi bizleri de mutlu ediyor"

10 yıldır hemşirelik yaptığını belirten hemşire ve yazar Halime Hale Yıldız, "Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde 3 yıldır Göğüs Cerrahi hemşireliği yapıyorum. Genelde cerrahi servislere bakıyoruz. Pandemi döneminde servisimiz Covid19 servisi oldu ve o zaman da Covid hemşireliği yaptım. Bizim için her zaman hastalarımızın sağlığı ve bakımı önceliklidir. Hemşireler olarak hastalarla her zaman ön planda iletişim kuran kişiler oluyoruz. Hastaların ağrıları, ameliyat öncesi ve sonrası bakımları ile ilgileniyoruz. Ayağa kalkmaları gerektiğinde yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda Ortopedi Servisi hemşireliği de yapıyorum. Günümüz yoğun geçiyor ama mesleğimi de severek yapıyorum. Hastalarımı ve insanları seviyorum. Onların duygu durumlarına, duygusal sıkıntılarına ve ağrılarına karşılık vermeyi de seviyorum. Mesleki doyumumuz bu konuda güzel. Çünkü insanlarla uğraşıyoruz. İnsanların mutlu olması, onların yüzünün gülmesi otomatikman bizi de mutlu ediyor" dedi.



"Yazmayı çok seviyorum"

Okuduğu kitaplardan etkilenerek yazmaya başladığını ifade eden Yıldız, "Yazmayı çok seviyorum. Okuduğum kitaplardan etkilenerek kendimce bir şeyler yazmaya başladım. Gün geçtikçe kendimde daha çok ilerleme kat ettiğimi fark ettim. Yazdığım çalışmaları etrafımdaki arkadaşlarıma okuttum ve güzel geri dönüşler aldım. Sonrasında kendimce 'neden bunu bir hobi değil de meslek olarak yapmıyorum?' diyerek yayın evlerine başvurdum. Yayın evlerinden olumlu dönüt geldi ve ilk kitabımı çıkarttım. Kitabım yayımlandıktan sonra herkesten olumlu yorumlu sözler işittim. Özellikle hemşire ve hastane çalışanlarından çok büyük destek aldım. Böyle olunca da ikinci kitap geldi. İkinci kitabım da yayımlandı. Bu şekilde boş kaldıkça, çocuklarımla vakit geçirdikten sonra geceleri hikayelerimi yazmaya devam ediyorum" diye konuştu.



Yurt genelindeki yarışmada ödül aldı

Yazarlığını yurt genelinde düzenlenen yarışmada ikinci olarak aldığı ödül ile taçlandıran Yıldız, "İki kitabımdan sonra kendimde Covid hemşireliği yaptığım dönemden sonra Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi ve Ege Üniversitesi'nin Hemşireler Günü için birlikte düzenledikleri 'Pandemide hemşirelik' başlıklı öykü yarışmasına katıldım. Burada pandemi döneminde yaşadığımız acılı bir olayın sonunun güzel bittiği bir hastamızın müdahalesini anlattığım hikaye ile ikincilik ödülüne kayık görüldüm. Yarışmada ikincilik ödülünü aldıktan sonra da özellikle kendi meslektaşlarımdan gördüğüm ilgi ikiye katlandı. Hem hemşireliği hem de yazarlığı nasıl bir arada götürdüğümü merak edip çok şaşıranlar oldu. Gerçekten hem hemşirelik hem de yazarlık çok zor ama ben her ikisini de çok sevdiğim için zevkle yapıyorum" ifadelerini kullandı.



"Hedeflerinizde vazgeçmeyin"

İnsanların hedeflerinden vazgeçmemesi gerektiğini kaydeden Yıldız, sözlerini meslektaşlarına ve tüm insanlara verdiği şu mesaj ile sonlandırdı:

"Her kadar zorlu süreçler geçirmiş de olsa hayallerimizin ve hedeflerimizden koşalım. Asla ama asla vazgeçmeyelim. Pozitif yaşamaya devam edelim. Her zaman çalışıp mücadele etmeyi sürdürelim. Her şeye rağmen hayat enerjimizi kaybetmeyelim. Ne kadar zor olsa da hayallerimizin peşinden gidip mutlu olacağımız işlere enerjimizi harcayalım."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.