Bakır kablo hırsızları polisten kaçamadı

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir inşaattan bakır kablo hırsızlığına karışan iki şüpheli polisin çalışması ile yakalanarak, ceza evine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz haftalarda Yeşil Mahalle 1854 üzerindeki bir inşaat şantiyesinden, ayrı günlerde toplamda 120 metre bakır kablo çalan hırsızlar izlerini kaybettirdi. Olayın ihbarını alan polis zaman kaybeden çalışmalarına başladı. Olay yerini gören bütün kameraları inceleyen polis, şüpheli şahısların çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan G.A ve S.T olduğunu tespit etti. Şüpheli şahısların tespit eden polis, operasyon için düğmeye bastı. Yapılan operasyonla şüpheli şahıslar saklandığı yerlerde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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