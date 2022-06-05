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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kiraz Şenliği coşkuyla kutlandı

İHA

Kiraz Şenliği coşkuyla kutlandı

Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen kiraz şenliği coşkuyla kutlandı. Festivalde kurulan stantları tek tek ziyaret eden Başkan Ömer Günel; “Yerel üretim konusunda merkezi yönetimden yerel yönetime kadar herkese görev düşüyor. İdari sistem tekrar gözden geçirilmeli. Üretimi Kısıtlayan, çeşitliliği azaltan bu idari sistem yüzünden her geçen gün köylerimiz ve üreticilerimiz sekteye uğruyor” dedi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki Kirazlı Mahallesi’nde belediyenin verdiği destekle düzenlenen Kiraz Şenliği'ne ilgi yoğun oldu. Şenlikte, Kirazlı halkının yetiştirdiği kiraz ve diğer ekolojik tarım ürünleri şenliğe gelenlerin beğenisine sunuldu. Şenliğe Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Seyfi Seyhan Suvari, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, İYİ Parti Kuşadası İlçe Başkanı Hayati Atlı, Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, Kirazlı Mahalle Muhtarı Mehmet Mersin, Kuşadası Belediyesi Birim Müdürleri, Kuşadası ve çevre illerden vatandaşlar katıldı.

Dünyanın ciddi bir gıda krizinde olduğunu vurgulayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel; “Pandemi dönemi, kendi ülke sınırlarımızda kendimize yeten bir ülke olmanın önemini gösterdi. Üreticilerimizi desteklemeliyiz. Kirazlı Aydın’ın en verimli köylerinden biri. Burada sadece kiraz değil, onunla birlikte birçok meyve üretiliyor. Yerel üretim konusunda merkezi yönetimden yerel yönetime kadar herkese görev düşüyor. İdari sistem tekrar gözden geçirilmeli. Üretimi Kısıtlayan, çeşitliliği azaltan bu idari sistem yüzünden her geçen gün köylerimiz ve üreticilerimiz sekteye uğruyor. Bugün burada hem bunların farkında olalım hem de keyifli bir gün geçirelim" dedi.

"Kuşadası, turizmin yanı sıra tarım ürünleriyle de tanınmalı"
Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, Kuşadası’nın turizmin yanında tarım ürünlerinin de tanıtılması gerektiğini de belirterek "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun selamlarını sizlere iletmek istiyorum. Kuşadası, turizmin öncüsü bir kent. Kuşadası’nda sadece turizm yok, tarım ürünleri olan şeftali, üzüm ve kirazımız var. Bu tarım ürünleri de tanıtılmalı. Yerel yönetim olarak bizler üzerimize düşenleri yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Kirazlı Mahallesi Köy Muhtarı Mehmet Mersin, pandemi döneminde kiraz festivalini düzenleyemediklerini, pandeminin azalmasından dolayı şenliğin yeniden coşkuyla hayata geçtiğini ifade etti.

Şenlik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve diğer siyasi partilerden gelen kutlama mesajları okunduktan sonra Kirazlı Köy folklor ekibi yöresel giysiler ile bir gösteri sundu. Şenliğin ilerleyen saatlerinde Kiraz Güzellik yarışması düzenlendi. Güzellik yarışmasında jüri üyeleri tarafından yarışmaya katılan güzellere birincilik derecesi verildi. Kiraz güzellerine Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ödüllerini takdim etti.

En iyi kiraz seçimi yapıldı
Kirazlı köyü üreticileri tarafından yetiştirilen çeşitli türdeki kirazların seçimi yapıldı. Jüri tarafından yapılan seçimde dereceye giren kiraz üreticilerine ödül olarak organik gübre ve sırt tulumbası hediye edildi. Şenlikte yer alan ritim topluluğunun bendir, davul ve darbuka ile seslendirdikleri eserler Kirazlı Meydanı'nı dolduran binlerce vatandaş tarafından ayakta alkışlandı.

Tolga Çandar coşturdu
Şenlikte, sahne alana Türk Halk Müziği sanatçı Tolga Çandar, yörük şivesiyle ve Ege türkülerini seslendirerek, şenliğe katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. Şenliğin sonunda sahneye çıkan sanatçı Hüseyin Turan, çeşitli yörelerden seslendirdiği türküler ile seyircileri coşturdu. Müziğin ritmine kendilerini kaptıran seyirciler Turan’ın türküleriyle gönüllerince eğlendiler. Konser sonunda Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, hem Tolga Çandar’a hem de Hüseyin Turan’a plaket ve çiçek takdim edere şenliğe katkılarından dolayı teşekkür etti.

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