Orman yangını gönüllüleri eğitimlerine aşladı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde AFAD Gönüllüsü olmak isteyenlerin eğitimleri başladı. 2 hafta süren AFAD eğitimlerinin ardından orman yangınlarında görevlilere destek vazifesi görecek olan gönüllülerden oluşan gönüllülerden oluşan grup Kuyucak Orman İşletme Müdürlüğünde eğitim aldı. Orman yangınları ile ilgili bilgilendirilen gönüllülere öncelikle can güvenliğinin nasıl alınacağı, sonrasında da destek görevlerinde yapılması gerekenler teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.



Geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerin ardından AFAD Hafif Arama Kurtarma Gönüllüsü olmaya hak kazanan 160 gönüllünün Orman Yangınları ile ilgili eğitimleri başladı. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Nazilli Şubesi girişimleri ile başlatılan TRAC Genel Merkez Yönetim Kurulu Asil Üyesi, Aydın Kızılay İlkyardım Mesul Müdürü, TRAC Nazilli Şube Başkanı Uzay Tok ve AFAD Aydın İl Eğitim Şube Müdürü Sinan Can’ın destekleri ile Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde ilk etapta 40 gönüllünün katıldığı Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Kuyucak Orman İşletme Şefliğindeki eğitimlerde Nazilli Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya, Müdür Yardımcısı Mehmet Akbıyıkoğlu ve Kuyucak Orman İşletme Şefi Orhan Kurtoğlu tarafından gönüllülere orman yangınları ile nasıl mücadele edileceği, gönüllülerin yapması gerekenler ve can güvenliği konuları anlatıldı. Eğitimlerde; Orman Müdürlüklerinin faaliyetlerinin yanı sıra alet ve ekipmanlardan haberleşmeye, yangın türlerinden önleme yöntemlerine kadar başta can güvenliği olmak üzere orman yangınları ile mücadeledeki püf noktaları öğrendiler. Eğitimlere katılanlara sıcak çorba, çay ve çeşitli ikramlarla destek veren tam donanımlı Kızılay Nazilli Mobil İkram Aracı Ekibi ise gönüllülerin kalbinde taht kurdu. Nazilli Kızılay Dernek Başkanı Mevlüt Günay, gönüllülere kendi elleriyle hazırladığı çorbayı tek tek ikram etti. Nazillili amatör telsizciler başta olmak üzere, STK temsilcileri, hayvan severler, doğa dernekleri üyeleri ve diğer gönüllülerden oluşan eğitim grubunun katıldığı oldukça renkli ve neşeli bir ortamda gerçekleştirilen eğitimler, hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.



“Olası afetlere karşı bilinçli müdahale edilebilecek”

Orman Yangınları Gönüllü Eğitimi ile ilgili bilgi veren TRAC Genel Merkez Asil Üyesi, Aydın Kızılay İlkyardım Mesul Müdürü, TRAC Nazilli Şube Başkanı Uzay Tok. “TRAC tarafından organize edilen orman yangınları eğitimini aldık. Müdürlerimiz bizlere orman yangınları ve gönüllülüğü hakkında eğitim verdiler. Geçtiğimiz haftalarda da Aydın AFAD İl Müdürlüğünün koordinesinde hafif arama kurtarma eğitimlerimizi tamamlamıştık. Nazillili gönüllülerimiz afetlerde gönüllü olarak destek vermek için eğitimlerini almaktalar. Doğal afette gönüllülerimizi bilinçli bir şekilde görevlilere destek olabilecek. Emeği geçen tüm kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

