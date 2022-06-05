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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Anadolu Lisesi’nde mezuniyet sevinci

İHA

Atatürk Anadolu Lisesi’nde mezuniyet sevinci

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki en köklü ve en eski eğitim kurumları arasında yer alan Atatürk Anadolu Lisesi’nde mezuniyet sevinci yaşandı. 20212022 EğitimÖğretim Döneminde 88 mezun veren okul tarafından düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü.

Nazilli’de son günlerde sık sık yaşanan mevsimsel yağmurlar ve fırtınalar nedeniyle neredeyse tüm etkinliklerin kapalı alanlarda sürdürülmesinden kaynaklı yer sıkıntılarına rağmen öğrencilerin mutluluklarına ortak olmaya ve etkinlikleri zor şartlar altında da olsa gerçekleştirmeye çalışan yöneticiler takdir toplamaya devam ediyor. Pandemi nedeniyle uzun süre yapılamayan çok sayıdaki sosyal ve kültürel etkinlikler tüm hızıyla yapılmaya devam ederken son etkinliklerden bir tanesi de Nazilli Atatürk Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirildi. Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda yoğun katılımla gerçekleştirilen 20212022 EğitimÖğretim Dönemi Mezuniyet törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Şube Müdürü Latif Akgün, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker, ilçedeki diğer okulların müdürleri, öğretmenler, öğrenci velileri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

“Burada özel bir eğitim aldılar ve çok iyi yetiştiler”
Bu seneki mezun öğrencilerin törenle salona alınmasının ardından Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan mezuniyet töreninde günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan Okul Müdürü Mustafa Kemal Eroğlu, öğrenci ve velilerine hitaben yaptığı konuşmada, “İnsan hayatının içinde birçok dönüm noktaları vardır. Bunların bir kısmı sevinçle, bir kısmı umutla, bir kısmı hüzünle doludur. Şu anda ise bu duyguların hepsinin aynı anda yaşandığı eşsiz anı yaşıyoruz. Kıymetli velilerimiz; bu akşamki duygularınız herkesinkinden çok farklıdır eminim. Mutlaka dünyaya geldikleri anlardan itibaren üzerlerine titrediğiniz, emek verdiğiniz, özenle ve zorluklarla zaman zaman kaygı duyarak yetiştirdiğiniz göz bebeği evlatlarınızı yaşam mücadelesi içine uğurluyorsunuz. İçinizde onların gelecekleriyle ilgili bir kaygınız olmasın. Okulumuzun değerli idareci ve öğretmenleri; bize emanet ettiğiniz çocuklarınızı 4 yıl içerisinde düşündüklerini çekinmeden paylaşabilme, tasarladıklarını, hayal ettiklerini yapabilme alışkanlığı kazandırdı. Onlara sorgulamayı sadece sorulara cevap bulmayı değil, soru sormayı öğretti. Çeşitliliğin bir yük değil, zenginlik olduğunu gösterdi. Onlar gerçekten burada özel bir eğitim aldılar ve çok iyi yetiştiler. Bu vesileyle değerli meslektaşlarıma huzurlarınızda bir kez daha teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.”

“Atatürk Sevgisi yüreğinizden, bilimin ışığı üzerinizden eksik olmasın”
Mezun öğrencilerine de seslenen Müdür Eroğlu, “Sevgili mezunlarımız; eğitimin beşikten mezara kadar sürdüğünü asla unutmamalısınız. Sürekli kendinizi yenilemeli, mesleki ve kültürel birikiminizi en üst seviyede tutmalısınız. Hayat dediğimiz şey de aslında bir öğrenme sürecidir. Dolayısıyla burada alacağınız diplomalar sizler için bir son değil, aksine yeni bir başlangıçtır. Bundan sonraki öğrenim hayatınızda sorumluluklarınız daha fazla olacak. Çünkü burada öğrendiklerinizi her anlamda aşacak, çoğaltacak yeni bilgilerle ve yaşantılarla karşılaşacaksınız. Bunun için her geçen gün biraz daha çaba göstermeniz gerekecek. Biz sizlerin bu çabayı göstereceğinize ve başaracağınıza eminiz. Bugünden itibaren çıkacağınız yeni yolda Atatürk Anadolu Lisesi'nden aldığınız eğitimin ayrıcalığını daima hissedeceksiniz. Sizler vatanımıza ve milletimize en güzel hizmetleri verecek ve tüm insanlığı aydınlatacaksınız. Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdan, Atatürk Sevgisi yüreğinizden, bilimin ışığı üzerinizden eksik olmasın. Yolunuz bahtınız açık olsun” dedi.

Başarılı öğrenciler ödüllendirildi
Müdür Eroğlu’nun konuşmasının ardından okulun en başarılı ilk üç öğrencisi olan Zeliha Taşdemir, Hurişifa Parlak ve Eda Kaynar’a protokol üyeleri tarafından ödülleri ve belgeleri verildi. Okul Birincisi Zeliha Taşdemir, okulun mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Arkadaşlarına, öğretmenlerine ve velilere hitaben yaptığı konuşmada eğitimlerinde emeği geçen herkese teşekkür etti. 12. sınıf öğrencileri de okulun flamasını ve bayrağını törenle 11. sınıf öğrencilerine teslim etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek de konuşmasında öğrencilerin hayata hazırlanmasında emeği geçen başta öğretmenler olmak üzere velilerine teşekkür ederek öğrencilere de bundan sonraki eğitim döneminde ve hayatlarında başarılar diledi.

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