Efeler'den LGS'ye giren öğrencilere destek

Efeler Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı’nın yapıldığı okulların önlerinde öğrenci ve velilere ücretsiz su ve içecek ikramında bulundu.

Efeler Belediyesi, 5 Haziran Pazar günü LGS Sınavı’na giren öğrencilerin ve velilerinin yanındaydı. Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, sınavların yapıldığı okulların önlerinde; belediyenin ikram araçları ile vatandaşlara ücretsiz su, çay, kahve ve soğuk meşrubat dağıtıldı, öğrencilere kalem hediye edildi. Sınava giren öğrenciler ve velileri de Efeler Belediyesi’nin yaptığı bu duyarlı hizmetten çok memnun olduklarını belirterek, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; “Sınava girecek olan adaylar ve aileleri büyük bir heyecanla çok erken saatlerde sınav yerlerine geliyor. Öğrenciler sınava girdiğinde, aileleri saatlerce okul önlerinde bekliyor. Efeler Belediyesi olarak hem sınav öncesi öğrencilerimize, hem de orada uzun zaman bekleyen velilerimize küçük bir ikram yapmak, kendilerinin yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Öğrencilerimizin hayallerindeki okula yerleşmelerini ve yaşamın her aşamasında hayallerinden vazgeçmemelerini diliyorum" dedi.

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