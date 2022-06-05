Başkan Sürücü: “Denizlerimiz çöp toplama alanı değil”

Doğal güzelliklerinin yanı sıra eşsiz koylarıyla da dikkatleri üzerine çeken Aydın’ın, daha temiz bir şekilde gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Denizlerimiz Çöp toplama alanı değildir, atmayın” dedi.



Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Dünya Çevre Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla bir paylaşım yaptı. Denizlere atılan çöplerin deniz hayatını olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Sürücü, vatandaşlara çağrıda bulunarak denizlerin çöplük olmadığını ifade etti.



Denizlerdeki çöplerin çok sayıdaki deniz canlısının ölümüne sebep olduğunu sözlerine ekleyen Sürücü; “Deniz çöplerinin büyük çoğunluğunu plastik çöplerden oluşmaktadır ve hemen her yıl katlanarak yeni çöplerin eklenmektedir. Denizel akıntılarla bu çöpler dünyanın her köşesine dağılmaktadır. Yüzlerce yıl denizlerde kalan plastiklerin parçalanarak mikroplastik hale geldiği bilinmektedir ve birçok deniz canlısı bunları yutuyor. Bu sebeple mikroplastik çöpler insanlara kadar ulaşmaktadır ve yapılan araştırmalarda insan kanında tespit edilmiştir. Denizlere atılan plastik torbaların birçok deniz canlısını da olumsuz etkilemektedir. Plastik poşetleri deniz anası sanarak yiyen caretta carettalar ölüyor, birçok yunus bu yüzden hayatını kaybediyor, birçok deniz kuşu yavrularını yiyecek sandıkları plastiklerle besliyor ve bu yüzden yavrular ölüyor. Kısacası tüm hayatı olumsuz etkileyen bu çöpleri denizlere atmayalım. Denizlerimiz, çöp toplama alanı değildir” dedi.

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