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Hırsızlık şüphelisi Nazilli polisinden kaçamadı

İHA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evden hırsızlık olayının şüphelisi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık şüphelisi Nazilli polisinden kaçamadı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir evden hırsızlık olayının şüphelisi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Nazilli ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir ikamette televizyon ve bin 350 TL’nin çalındığı hırsızlık olayı meydana geldi. İhbar üzerime çalışmalarına başlayan Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Kamera kayıtlarının izlenmesi ve yapılan çalışmaların ardından hırsızlık olayının şüphelisinin R.S. olduğu tespit edildi.
R.S.’yi yakalamak için harekete geçen ekipler, şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. R.S. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan R.S. mahkeme sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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