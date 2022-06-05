Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polislerin yaptığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuşadası'nda uyuşturucuya geçit vermiyor. Edinilen bilgiye göre dün gece saatlerinde bir ikamete operasyon düzenleyen Aydın polisi, evin depo kısmında hassas burunlu Artir yardımı ile arama gerçekleştirdi. Çamaşır makinesi ve diğer ev aletlerinin içerisine zulalanmış halde 107 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde, 10 gram esrar maddesi ve iki adet hassas terazi ele geçirildi. Yapılan sorgulamanın ardından şüpheli E.E., adliyeye sevk edildi. Adli makamlar tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanan E.E., cezaevine gönderildi.

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