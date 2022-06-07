Kurban Bayramı öncesi Uğur Soğutma’dan tüketicilere jest Uğur Soğutma’dan “Şimdi alın bayramdan sonra ödemeye başlayın” kampanyası

Türkiye’nin ilk derin dondurucu üreticisi olan Uğur Soğutma, bayram öncesi özel indirimlerle derin dondurucu ihtiyacı olanlara büyük fırsatlar sunuyor.

Uğur Derin Dondurucu, yaklaşan Kurban Bayramı’na özel belirli ürünlerde başlattığı indirimlere ek olarak Ziraat Bankası Bankkart ile yapılacak alışverişlerde de özel fırsatlar sundu. Uğur Soğutma tarafından yapılan açıklamada “Ziraat Bankası Bankkart ile şimdi alacağınız Uğur Derin Dondurucuları bayramdan sonra ödemeye başlayabilirsiniz. 1 ay erteleme imkanı sağlayan Ziraat Bankkart’la üstelik peşin fiyatına 8 ay taksit seçeneği de mevcut. Uğur Derin Dondurucu, 7 çekmeceli UED 7266 ve 5+1 çekmeceli UED 5218 DTK ürünlerinde 1.000 TL indirim sunuyor. Derin dondurucu tercihi yatay olanlar için ise; UED 380 yatay derin dondurucuda, UED 380 D/S ve UED 125 D/S dondurucu/soğutucu yatay derin dondurucularda indirimler bulunuyor” denildi.

Tüketici dostu ürünler

Son teknoloji kullanılarak üretilen Uğur Derin Dondurucuların düşük enerji tüketimiyle tasarruf imkanı da sunduğu belirtilen açıklamada ürünlerin 7 yıl garantili olduğu ve peşin fiyatına 8 taksit imkanı da bulunduğu belirtildi.

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