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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Günel mahalle sakinleriyle bir araya geldi

İHA

Başkan Günel mahalle sakinleriyle bir araya geldi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Mobil Hizmet Aracı ile kentin farklı mahallelerine yaptığı ziyaretler çerçevesinde Ege ve İkiçeşmelik Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Hemşehrileri ile çay içip sohbet eden Başkan Ömer Günel, sorun ve önerileri dinledi.

“Belediye başkanının makamı sokaklardır” anlayışı doğrultusunda Kuşadası’nı karış karış dolaşarak her fırsatta hemşehrileri ile buluşan Başkan Ömer Günel, son olarak İkiçeşmelik ve Ege Mahallesi sakinleri ile buluştu. Yaşanan sorunları yerinde görmek, talep ve önerileri birebir dinlemek amacıyla yaptığı ziyaretler çerçevesinde Ege ve İkiçeşmelik mahallelerini ziyaret eden Başkan Ömer Günel, mahalle sakinleri ile sohbet edip çay içti. Başkan Ömer Günel, hemşehrilerine Kuşadası Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Başkan Ömer Günel, kendileri için tüm mahallelerin eşit öneme sahip olduğuna dikkat çekerek “Eşit ve kaliteli hizmet anlayışımız doğrultusunda tüm mahallelerimizi modern bir turizm kentine yakışır hale getirmek için çalışıyoruz. Bu çerçevede İkiçeşmelik Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl başladığımız alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayarak bölgeyi bütünüyle sağlıklı bir yapıya kavuşturduk. Söz verdiğimiz gibi Taziye Evimiz de tamamlanmak üzere. En kısa süre içerisinde park alanı ile birlikte kullanıma açacağız ve kentimizin önemli ihtiyaçlarından birisi daha ortadan kalkmış olacak” dedi.

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