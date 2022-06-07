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Buğday tarlasında çıkan yangın, zeytinlik alana sıçradı

DHA

Buğday tarlasında çıkan yangın, zeytinlik alana sıçradı


Burhan CEYHANİslam KELEŞ/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde, buğday tarlasında çıkan yangın rüzgârın etkisiyle zeytin ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alınan yangında yaklaşık 35 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.
Akçaya ile Pamukçular Mahalleleri arasındaki buğday tarlasında saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana sıçradı. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangına 1 helikopter ile çok sayıda arazöz, su tankeri ve itfaiye aracı söndürme çalışmalarına katıldı. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangında 35 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.
Bu arada yangın alanında güvenlik önlemi alan astsubay düşerek ayağından yaralandı. Astsubay, silah arkadaşları ile söndürme çalışmalarını sürdüren görevliler tarafından sedye ile yangın bölgesinden uzaklaştırılarak sağlık ekibine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Söke Burhan CEYHAN-İslam KELEŞ
2022-06-07 21:06:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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