Söke’de tohumculuk sektörü ele alındı

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Aydın’ın Söke ilçesinde Tohumculuk sektör toplantısının açılışı gerçekleştirildi.



Söke Tarımsal yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi’nde (TAYEM) yapılan Tohumculuk Sektör Toplantısının açılış merasimine İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, İlçe Müdürü Zeki Berhuni, Bitkisel Üretim Şube Müdürü Aydın Çelik bakanlık yetkili personelleri, İl ve ilçe müdürlükleri ilgili birim çalışanları katıldı. Üç gün devam edecek çalıştayda paydaşların sektörün sorun ve çözüm önerilerini dile getirip, çözüm önerilerini görüşecekleri öğrenildi.

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