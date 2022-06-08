Söke’de traktör kazası: 1 yaralı

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Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Necdet A. idaresinde Azmak mevkiinde ilerleyen traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile su kanalına devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri traktör sürücüsü Necdet A.’yı ilk tedavisinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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