Aydın'da öğrencilere su ürünleri ve faydaları anlatılmaya devam ediyor

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ‘Balık Yiyorum Sağlıklı Büyüyorum’ Projesi çerçevesinde yürütülen projede Aydın il genelinde on günde 647 öğrenciye 'Su Ürünlerinin Tüketiminin Arttırılması, Balık ve Balık Dışındaki Su Ürünlerinin Tanıtılması konulu eğitim verildi.



Tarım ve Orman Bakanlığı talimatları çerçevesinde; çocukların balıkla buluşmasını sağlamak, balık tüketimi konusunda farkındalık oluşturmak, sağlıklı beslenmede önemli rolü olan balığı çocuklara sevdirmek, haftada en az iki gün balık tüketmeye teşvik etmek, ülke ekonomisine, üretime ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla yürütülen 'Balık Yiyorum Sağlıklı Büyüyorum' projesi sürüyor. Proje çerçevesinde Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önderliğinde, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Su Ürünlerinin Tüketiminin Arttırılması, Balık ve Balık Dışındaki Su Ürünlerinin Tanıtılması' konulu eğitimler veriliyor.



Eğitimler çerçevesinde 10 günde Aydın il genelinde 647 öğrenciye ulaşılarak 'Su Ürünlerinin Tüketiminin Arttırılması, Balık ve Balık Dışındaki Su Ürünlerinin Tanıtılması konulu eğitim verildi. Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "17 Mayıs 2022 tarihinde İncirliova Doktor Reşit Galip Ortaokulu'nda toplam 112 öğrenciye slayt gösterisi ve sunum gerçekleştirilmiş olup balık temalı magnet dağıtımı yapılmıştır. Yine 23 Mayıs 2022 tarihinde Efeler Aliya İzzetbegoviç İlkokulu'nda 272 öğrenciye ve aynı gün Köşk Adnan Menderes İlkokulu'nda 62 öğrenciye, 26 Mayıs 2022 tarihinde Kuyucak Cengiz Topel İlkokulunda 75 öğrenciye ve 27 Mayıs 2022 tarihinde Çine Atatürk İlkokulunda 126 öğrenciye eğitim verilmiştir. Eğitimlerde ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize su ürünleri ve su ürünlerinin faydaları anlatılarak çocuklarımızın su ürünlerini tanımaları sağlanmış, su ürünlerinin beslenmede ne kadar önemli olduğu anlatılmıştır. Düzenlediğimiz eğitimlerde görev alan tüm personellerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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