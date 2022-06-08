Nazillili gençlere YGS tavsiyesi

Nazilli Belediyesi ve NAZGEM işbirliğiyle YGS öğrencilerine yönelik düzenlenen ve Eğitimci Yazar Cihat Şener’in konuşmacı olarak katıldığı ‘Hayatımız Sınav’ konferansı geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Türkiye’nin sınavlara hazırlık konusunda en deneyimli isimlerinden olan Cihat Şener; Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Nazilli Belediyesi Gençlik Eğitim Danışma ve Sosyal Etkinlik Merkezi (NAZGEM) tarafından düzenlenen Hayatımız Sınav isimli konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Eğitimci Yazar Şener, Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nu dolduran öğrenci ve velilere; sınav süreci, motivasyon, heyecan kontrolü ve sınav kaygısı konusunda önemli bilgiler verdi.

18 19 Haziran 2022 tarihlerinde 2 oturum şeklinde yapılacak Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) öncesinde, başarılı olmak için ipuçları sunan Şener, puanlama sistemi ve sınav soruları gibi teknik konuların yanı sıra ders çalışamama gibi psikolojik konularda da gençlere destek oldu.

Motivasyon ustası Şener, program sonunda gençlerin sorularını yanıtladı.

Eğitim Yazar Cihat Şener’e sınav öncesi Nazilli’deki öğrencilere katkılarından dolayı teşekkür eden NAZGEM Kurucu Müdürleri Tuncay Ayas ve Ekrem Eskici hediye takdiminde bulundu.

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