Efeler 09 SKF yönetim kurulu Vali Aksoy ile görüştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efeler 09 SKF yönetim kurulu Vali Aksoy ile görüştü

İHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig'e yükselen Efeler 09 SFK'nın yeni seçilen yönetim kurulu Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret ederek takımın formasını hediye etti.

Efeler 09 SKF yönetim kurulu Vali Aksoy ile görüştü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig’e yükselen Efeler 09 SFK'nın yeni seçilen yönetim kurulu Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret ederek takımın formasını hediye etti.

Efeler 09 SFK’da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen olağan genel kurul ile başkanlığa seçilen Eymen Atay ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri protokol ziyaretlerine başladı. Efeler 09 SFK yönetim kurulu ilk ziyaretini Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'a gerçekleştirdi. Vali Aksoy'u makamında ziyaret eden yeşil beyazlı yönetim, Vali Hüseyin Aksoy’a isminin yazılı 09 numaralı yeşilbeyazlı forma hediye etti. Yeni sezonda da hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten Efeler 09 SFK Yönetim Kurulu Başkanı Eymen Atay Vali Aksoy’u lig maçlarına davet ederken, Vali Aksoy da forma hediyesinden dolayı yeşilbeyazlı yönetime teşekkür ederek 3. Lig’de başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın Devlet Hastanesi'nde KBRN tatbikatı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Aydın Devlet Hastanesi'nde KBRN tatbikatı ...
Uzun süren kış ve Rusya-Ukrayna savaşı çilek üretimini vurdu Aydın’da yevmiye fiyatları yaklaşık yüzde 100 arttı, ancak işçi sıkıntısı bitmedi
YEREL HABERLER Uzun süren kış ve Rusya-Ukrayna savaşı çilek ...
Köşk Aile Destek Merkezi'nde yıl sonu sergisi
YEREL HABERLER Köşk Aile Destek Merkezi'nde yıl sonu sergisi
Aydın’ın en hızlı atletleri belli oldu
YEREL HABERLER Aydın’ın en hızlı atletleri belli oldu
Aydın'da bir hafta içerisinde 9 şahıs uyuşturucudan tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın'da bir hafta içerisinde 9 şahıs uyuşturucudan ...
Efeler 09 FK'dan Vali Aksoy'a ziyaret
YEREL HABERLER Efeler 09 FK'dan Vali Aksoy'a ziyaret
Nazillili gençlere YGS tavsiyesi
YEREL HABERLER Nazillili gençlere YGS tavsiyesi
Nazilli Belediyespor, Gökhan Göksu'yu kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor, Gökhan Göksu'yu kadrosuna kattı
Denizin koruyucuları, Vali Aksoy'u ağırladı
YEREL HABERLER Denizin koruyucuları, Vali Aksoy'u ağırladı
Yenipazar'da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yıl sonu sergisi açıldı
YEREL HABERLER Yenipazar'da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yıl sonu ...
Aydın'da öğrencilere su ürünleri ve faydaları anlatılmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Aydın'da öğrencilere su ürünleri ve faydaları ...
Söke’de traktör kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Söke’de traktör kazası: 1 yaralı
İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Aydın, vakfın faaliyetlerini anlattı İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Kemal Aydın: "Türkiye sevdalısı nesiller yetiştiriyoruz"
YEREL HABERLER İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Aydın, vakfın ...
İncirliova’da halk müziği konseri
YEREL HABERLER İncirliova’da halk müziği konseri
Söke’de tohumculuk sektörü ele alındı
YEREL HABERLER Söke’de tohumculuk sektörü ele alındı
Kuşadası Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kuşadası Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısı ...
Buğday tarlasında çıkan yangın, zeytinlik alana sıçradı
YEREL HABERLER Buğday tarlasında çıkan yangın, zeytinlik alana ...
Buğday tarlasında çıkan yangın korkuttu Söke'deki yangında 160 dönümlük alan zarar gördü
YEREL HABERLER Buğday tarlasında çıkan yangın korkuttu Söke'deki ...
Nazilli Belediye Meclisi’nden Mastura ve Arpaz’a ilişkin önemli karar
YEREL HABERLER Nazilli Belediye Meclisi’nden Mastura ve Arpaz’a ...
Başkan Atay, Tıp Fakültesi öğrencilerini ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Atay, Tıp Fakültesi öğrencilerini ağırladı
Kuşadası Belediyesi doğa dostu öğrencilerle el ele verdi
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi doğa dostu öğrencilerle el ele ...
Başkan Günel mahalle sakinleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Günel mahalle sakinleriyle bir araya geldi
Kurban Bayramı öncesi Uğur Soğutma’dan tüketicilere jest Uğur Soğutma’dan “Şimdi alın bayramdan sonra ödemeye başlayın” kampanyası
YEREL HABERLER Kurban Bayramı öncesi Uğur Soğutma’dan tüketicilere ...
Didimli çocuklar çevre şenliğinde buluştu
YEREL HABERLER Didimli çocuklar çevre şenliğinde buluştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.