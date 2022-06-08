Efeler 09 FK'dan Vali Aksoy'a ziyaret

Biri 2 bin 500 diğeri 2 bin yaşında... İlk kez sergilendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak ilk kez 3'üncü Lig'e yükselen Efeler 09 FK'nın yeni yönetimi, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Profesyonel lige çıkan Aydın temsilcisinde Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın yerine geçen hafta düzenlenen kongrede oğlu Eymen Atay göreve gelirken, yeni yönetim Vali Aksoy'a makamında ziyarette bulundu. Ziyarette kulüp hakkında bilgi veren ve kulübün yöneticilerini tanıtan Efeler 09 FK Başkanı Eymen Atay, daha sonra Vali Hüseyin Aksoy'a üzerinde adı yazılı 09 numaralı yeşil-beyazlı forma hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Hüseyin Aksoy, Efeler 09 FK'ya yeni sezonda başarı dileğinde bulundu.

DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2022-06-08 10:39:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.