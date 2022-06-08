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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da bir hafta içerisinde 9 şahıs uyuşturucudan tutuklandı

İHA

Aydın'da bir hafta içerisinde 9 şahıs uyuşturucudan tutuklandı

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde son bir haftada 86 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 9 şahıs da tutuklandı.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 30 Mayıs 6 Haziran 2022 tarihleri arasında 77 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 86 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 1 şüpheli şahsa da suça sürüklenen çocuk olarak işlem yapıldı. 1 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı, 9 şahıs da tutuklandı. Bu zaman diliminde 193,04 gram kubar esrar, 258,39 gram metamfetamin, 18 adet sentetik ecza, 104 adet ectasy, 19 gram eroin, 110,70 gram kokain ve 1 kök kenevir bitkisi ve 0,79 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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