Sökeli öğretmenin öyküsü kısa film oldu

Sökeli öğretmen yazar Hasan Cüneyt Bozkurt’un ‘Buraya Bir Şiir Gelmeli’ adlı öyküsü sinemaya uyarlanarak kısa animasyon filme dönüştü.



Film, İngiltere’de düzenlenen The Lift OffSeasions film festivalinin gösterim seçkisinde yer aldı. Filmin ilk gösterimi ÇYDD tarafından ülke genelinde yürütülen ‘Köyde Şenlik Var’ projesinde yapılırken, film olumlu izlenimler almaya devam ediyor. Sökeli öğretmen yazar Hasan Cüneyt Bozkurt’un 9. Kitabı ‘Buraya Şiir Gelmeli’ biyografi, deneme ve edebiyat kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazar olan Halit Payza'nın yazılarına da konu oldu. "Yazmak Panzehir Mi?" başlıklı değerlendirmede, yazarın öyküleri Sait Faik'le ilişkilendirildi.

Edebiyat ve sanat alanında üretimlerine devam eden Kisir İlkokulu’nda müdür yardımcılığı yapan Hasan Cüneyt Bozkurt, başarılarına bir yenisini daha eklerken; “Sanat ve edebiyat alanında üretmeye devam edeceğim. İdealist ve aydınlık gençler yetiştirmek için üretmek zorundayız. Bu uğurda çalışıyorum. Aynı dili konuşabileceğimiz insanlar çoğalmalı” dedi.



Bozkurt, filmin tüm okullarda öğretmenlere gösterimi için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

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