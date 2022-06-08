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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Belediyesi’nden eğitime tam destek

İHA

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i makamında ziyaret etti. Görüşmede, kente eğitim alanında yapılacak yatırımlar ve okullara verilecek destekle ilgili fikir alış verişinde bulunuldu.

Kuşadası Belediyesi’nden eğitime tam destek

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i makamında ziyaret etti. Görüşmede, kente eğitim alanında yapılacak yatırımlar ve okullara verilecek destekle ilgili fikir alış verişinde bulunuldu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ile bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmeye İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Hünük, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Veysel Özgan ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü Harita Mühendisi Umut Şen katıldı. Toplantıda Başkan Ömer Günel, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş’a görevde oldukları 3 yılda Kuşadası’ndaki eğitim kurumlarına ve öğrencilere çeşitli alanlarda verdikleri desteklerle ilgili bilgi verdi. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Kuşadası’na yapılacak yatırımlara belediyenin sunacağı katkıların neler olabileceği ele alındı.

Kuşadası Belediyesi’nin eğitimin her alanına kesintisiz destek verdiğini belirten Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, “Öncelikle Başkan Ömer Günel’e bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum. Başkanımızın eğitime verdiği önem bizleri çok mutlu ediyor. Türkiye’nin en önemli turizm kentlerinden biri olan Kuşadası’nda hayata geçirdiği projeler sayesinde de kentin çehresi değişiyor” dedi.

“Her zaman yanınızdayız”
Geleceğin teminatı olan çocukların daha iyi koşullarda eğitim almalarının kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel ise, “Yetki ve imkanlarımız dahilinde her zaman eğitim kurumlarımızın yanındayız. Kuşadası’ndaki bütün okullara belediyemizin kapısı sonuna kadar açık. Hem öğrencilerimize hem de okullarımıza destek olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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