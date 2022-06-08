Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ritim gösterisi şölene dönüştü

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nda eğitim alan vatandaşların oluşturduğu ritim grupları, Atatürk Kent Meydanı’nda eğlence dolu bir gösteri gerçekleştirdi.



Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) Kültür Merkezleri’nde müzikal yeteneklerini ortaya çıkaran vatandaşlar, yıl boyunca aldıkları eğitim sonrasında adeta birer profesyonel müzisyene dönüşüyor. Bunun en önemli örneklerinden biri olan ritim atölyesi kursiyerleri, Atatürk Kent Meydanı’nda düzenledikleri yıl sonu gösterisiyle izleyicileri mest etti.



'Bir Düm Bir Tek' ismiyle düzenlenen gösteride, ritim grupları ve halk dansları ekiplerinin etkileyici performansları, gösteriyi takip eden yüzlerce vatandaş tarafından ilgiyle takip edildi. Gösteri çerçevesinde sahneye ilk olarak, otizmli bireylerin oluşturduğu Özel Eğitim Ritim Grubu çıktı. ABB Konservatuvarı eğitmenlerince oluşturulan gruptaki birbirinden yetenekli çocukların çaldığı parçalar, dinleyiciler tarafından alkışlarla desteklendi.



Sahneyi daha sonra, Bir Düm Bir Tek Atölyesi’nin darbuka ve askı davul topluluğu aldı. Harmandalı Zeybeği, Nar Tanesi ve Yörük Kızı gibi eşsiz eserler, muhteşem ritimler ve coşkulu bir sahne performansıyla sahneye kondu. Ritim topluluklarına halk dansları ekipleri de eşlik ederek, izleyiciler için görsel bir şölen sundu.



Enerji dolu bir kültür organizasyonu ile keyifli bir akşam geçirdiklerini belirten vatandaşlar, ortaya koydukları üstün performans için ABB Konservatuvarı kursiyerlerini tebrik etti. Düzenlenen bu organizasyonla doyasıya bir eğlence yaşadıklarını da belirten vatandaşlar, kültür sanat etkinlikleriyle kendilerini buluşturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

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