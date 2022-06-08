ADÜ'de 'toplum baskısının bireye etkisi' konuşuldu

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Genç Liderler Topluluğu ile Genç Ofis tarafından düzenlenen ‘Toplum Baskısının Bireye Etkisi: Elalem Ne Der?’ adlı etkinlik AİSYEM Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
Sosyolog Öğr. Gör. Mehmet Atik’in konuşmacı olarak katıldığı etkinliğe, akademik ve idari personel ile öğrenciler yoğun katılım gösterdi. Beslenme ve Diyetetik öğrencisi Onur Yıldırım’ın keman dinletisi ile başlayan söyleşide Sosyolog Öğr. Gör. Mehmet Atik, toplum yargılarının insan davranışlarına etkileri, toplum baskısı ile başa çıkma yolları hakkında bilgi vererek kişinin kendi istekleri doğrultusunda hareket etmesinin önemine değindi.
Çevre faktörleri olgusu ve insan davranışlarına üzerinde değerlendirmelerin yapıldığı etkinlik, katılımcıların görüş ve hayat tecrübelerini sunması ile interaktif bir şekilde gerçekleşti.
Etkinlik, sorucevap bölümünün ardından gerçekleşen fotoğraf çekimi ile sona erdi.
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