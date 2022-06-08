ADÜ Öğrencisi Haytabey, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programa katıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi öğrencisi Stajer Dr. Bahadır Haytabey, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın nezdinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Dünya Tütünsüz Günü’nde düzenlenen programa katıldı.



Konuşmasına, Dünya Tütünsüz Günü vesilesiyle gençlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başarılarıyla ülkenin gururu gençleri, tütün ürünleriyle mücadelede de en ön safta görmenin geleceğe olan güveni artırdığını belirtti. Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen Dünya Tütünsüz Günü’nün, çocuklardan yaşlılara kadar toplumun her kesiminde, bu ölümcül tehlikeye karşı farkındalık oluşturmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bilindiği gibi dünyamız geçtiğimiz yıllarda Korona virüs salgını ve bunun yol açtığı vahim sonuçlarla yüzleşti. Halbuki tütün salgını, önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer alması sebebiyle, en büyük küresel sağlık tehdididir” dedi.



Tütün ürünlerine karşı mücadele alanında yaptığı çalışmalar neticesinde, programa davet edilen ADÜ öğrencisi stajer Dr. Bahadır Haytabey, Dünya Sağlık Örgütü 2021 Dünya Tütünsüz Günü Avrupa Bölgesi Ödülü’nü alan AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut’un konuşmasının ardından çalışmalarını sunan gençler arasında yer aldı.



ADÜ öğrencisi stajer Dr. Bahadır Haytabey'i çalışmalarından dolayı tebrik eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, öğrencilerin bilimsel ve toplumsal anlamda farkındalık oluşturacak çalışmalar yürütmelerini önemsediğini ifade etti.

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