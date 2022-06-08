Kuyucaklı çocuklar şenlikte buluştu

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde ilçe belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen çocuk şenliği büyük ilgi gördü. 2 yıl süren pandeminin ardından Horsunlu Mahallesi’nde bir araya gelen okul öncesi, ilk ve ortaokul öğrencileri, Kuyucak Belediyesi Horsunlu Sosyal Tesisleri’ndeki şenlikte buluştu.



Kuyucak Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu Çocuk Şenliği’nde yüzlerce çocuk doyasıya eğlendi. Şenlikte doyasıya eğlenen ve birbirinden güzel oyunlarla gönüllerince bir gün geçiren çocuklar, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk’e şenlik için teşekkür ederek tekrarını istedi.



Kuyucak Belediyesi’nin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa organize ettiği Kuyucak Geleneksel Çocuk Şenliği bu kez Horsunlu Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. Etkinliğe Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Horsunlu Mahalle Muhtarı Bilen Keçelioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Bacaksız, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte ilk olarak Kuyucak Belediyesi’nin kurmuş olduğu Özel Çocuklar Halk Oyunları Ekibi bir gösteri sundu. Palyaçolar, çocukların yüzlerini boyadı, balonlar dağıtıldı. Çeşitli oyunlarla çocuklar doyasıya eğlendi. Şişme oyun parkı da çocukların ilgi odağı oldu. Beden Eğitimi Öğretmenleri gözetiminde halat çekme başta olmak üzere çeşitli yarışmalar düzenlendi. Aşkan Ertürk’ün önderliğinde düzenlenen çocuk şenliğinde çocuklar eğlencenin tadını çıkardı.



Çocukların hem spor hem de çevre bilinci ile büyümeleri ve kendilerini geliştirmeleri için büyük çaba sarf ettiklerini ifade eden Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Kuyucak’ta Gençlik Merkezimizde, Pamukören Sosyal Tesisleri’nde ve son olarak da hizmete sunmuş olduğumuz Horsunlu Sosyal Tesisleri’nde Çocuk Şenliğimizi gerçekleştirdik. Pandemi süresince çocuklarımız sokaklara çıkamadı. Çocukların tekrar eski günlerine kavuşması için çalışıyoruz. Kuyucak Belediyesi olarak yeşil alan çalışmalarımız, spora ve çocuğa verdiğimiz önem çok güzel başarılar getiriyor. Kuyucak Belediyespor lisanslı sporcu sayımız Aydın il genelinde ikinci sırada. Bütün spor dallarında çocuklarımızı yatkın hale getirmeye çalışıyoruz. Hem derslerinde hem de sporda başarılı olmalarını istiyoruz. Kuyucak Belediyesi olarak yeşile ve spora çok önem veriyoruz. Çocuklarımızın hem spor hem de çevre bilinci ile büyümeleri ve kendilerini geliştirmeleri için büyük çaba sarf ediyoruz” dedi.



Çeşitli oyunlarla eğlenen ve yorulan çocuklara Kuyucak Belediyesi tarafından hazırlanan ikramlar hem serinletti hem de enerji yükledi. Öte yandan duydukları mutluluğu ifade eden çocuklar başkan amcalarına teşekkür ederek şenliğin devamını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.